Auto elettriche, l’Italia annuncia lo stop: la Meloni non arretrerà di un centimetro | Non puoi più farlo

Ultima novità riguardo le auto elettriche in Italia: Giorgia Meloni ha preso questa decisione e non tornerà più indietro.

Le auto elettriche, fin da quando sono state introdotte, sono state una vera novità nel campo delle innovazioni e dell’eco-sostenibilità. A quanto pare, però, è stata presa una decisione che rivoluzionerà il futuro di queste auto e di tutti coloro che avevano in programma di acquistarne una.

Nel 2023, le vendite globali dei veicoli elettrici hanno raggiunto i 14 milioni e, per il 2024, si prospettano circa 16,7 milioni. Tuttavia, anziché aumentare, pe il prossimo anno si prospetta un declino delle vendite. Ciò è dovuto a vari motivi, tra cui la mancanza di una precisa normativa di sostegno da parte dell’Europa, la saturazione del mercato cinese, un rallentamento da parte dei consumatori degli Stati Uniti, che hanno a che fare con tassi di interesse troppo elevati.

La verità è che sembrerebbe che tutto il mondo stia facendo un passo indietro rispetto a queste auto elettriche, compresa Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana. Vediamo cosa ne pensa la donna e quale sarà la situazione nel resto del mondo, nei prossimi anni.

Previsioni di mercato nel mondo

Prima ancora di affacciarci sull’Italia, cerchiamo di capire quali sono le previsioni di mercato nel mondo, specie in Cina e in America. In Oriente, nel 2023, sono stati venduti 2,2 milioni di veicoli elettrici, ma per il 2024 si prospetta un rallentamento. Tutto questo sarà dovuto a una mancanza di sostegno all’acquisto e a una saturazione del mercato cinese, portando, dunque, a un aumento di appena il 18%.

Nel Nord America, invece, ci si aspetta una crescita del mercato del 32%, per un totale di 1,9 milioni di veicoli negli Stati Uniti. In Europa, invece, pare esserci una minore pressione rispetto agli obiettivi di risparmio di carburante. In Italia, invece, il pensiero di Giorgia Meloni ha lasciato tutti senza parole.

L’opinione di Giorgia Meloni

La Premier ha confessato che escludere totalmente la vendita di nuove auto a benzina e a diesel è una vera follia. L’auto elettrica aiuta, senza alcun dubbio, a creare un ambiente più sostenibile, ma non crede sia l’unica soluzione plausibile.

Infatti, per la Meloni si deve tenere conto anche del fatto che l’elettrico venga prodotto da nazioni che non rispettano affatto i vincoli ambientali imposti alle aziende italiane. Staremo a vedere, dunque, come andranno le cose nei prossimi anni e quale sarà la percentuale di vendita futura.