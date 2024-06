Multe, dalle 22 scatta la sassata: non puoi sfuggire più | La nuova legge è una coltellata

Il Codice della Strada prevede un’importante maggiorazione delle multe stradali dopo le 22: gli importi e le sanzioni interessate.

Durante il corso degli anni, sono state molte le variazioni del Codice della Strada; questo perché gli incidenti in Italia non solo non sono diminuiti, ma in certi casi addirittura aumentati. Per far fronte a questo problema, oltre ad inasprire le sanzioni, è stato introdotto un nuovo decreto autovelox che permette l’introduzione degli apparecchi nelle zone più a rischio incidente.

Questa misura è stata necessaria; basti pensare che l’eccesso di velocità è l’infrazione al Codice della Strada più frequente in Italia: solo nel 2023 sono state registrate 739.704 violazioni, ben più delle 421.973 riscontrate l’anno precedente.

Tuttavia, il limite di velocità non è l’unica infrazione comune nelle strade: tra le infrazioni più frequenti c’è anche la guida di un veicolo senza assicurazione; il cambiamento repentino di direzione o di corsia o altre manovre e molte altre. Questo accade soprattutto di notte, quando l’automobilista è da una parte più tranquillo vista la strada maggiormente libera. Tuttavia, questa negligenza potrebbe portare ad incidenti gravi, specialmente per chi guida in stato di ebrezza. Da qui la nascita della maggiorazione delle sanzioni notturne.

Multe stradali: la maggiorazione dopo le 22

Chi per lavoro, chi per altro, a molti conducenti sarà capitato di guidare nelle ore notturne. Tuttavia, è bene sapere che l’articolo 195 riporta la maggiorazione della multa in orario notturno. A tal proposito, è bene precisare che non tutte le violazioni stradali rientrano, ma solo quelle indicate nell’articolo. Entrando nel dettaglio, le sanzioni a subire una maggiorazione dopo le 22 sono:

velocità;

limiti di velocità;

precedenza;

violazione della segnaletica stradale;

distanza di sicurezza tra i veicoli;

cambiamento di direzione o di corsia o altre manovre;

durata della guida degli autoveicoli adibiti al trasporto di persone o cose;

comportamenti durante la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali;

documenti di viaggio per trasporti professionali con veicoli non muniti di cronotachigrafo.

Sanzioni stradali dopo le 22: la maggiorazione per eccesso di velocità

Come molti sapranno, la multa per chi supera i limiti di velocità non è sempre la stessa, ma cambia a seconda di quanto si supera il limite su un certo tipo di strada. Per questo motivo, anche di notte può subire variazioni in base alla gravità.

Se si supera il limite di velocità fino a 10 km/h, la multa di giorno va da 42 a 173 euro, di notte va da 56 a 230 euro. Per quanto riguarda il limite di velocità tra 40 e 60 km/h, la multa di notte (tra le 22 e le 7) va da 724 a 2.893 euro, mentre di giorno arriva al massimo a 2.170 euro. Il superamento del limite di velocità oltre i 60 km/h, invece, prevede una multa che va da 1.126 fino a 4.509 euro di notte; mentre di giorno non supera i 3.382 euro.

Per quanto riguarda le sanzioni di altra natura? La regola è sempre la stessa: nelle ore notturne la sanzione è maggiore di un terzo rispetto alla corrispettiva giornaliera.