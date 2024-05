Telepass, da ora non gli devi dare più un euro: regalo enorme agli automobilisti

Cambia il modo con cui gli automobilisti sono abituati a pagare il casello autostradale: non è più necessario versare soldi per il Telepass.

Gli utenti che utilizzano il Telepass, sanno perfettamente cosa significhi questo servizio, che possiamo ridurre in due aggettivi: comodo e al contempo dispendioso. Se da una parte questo metodo di pagamento del casello autostradale rappresenta un valido supporto a coloro che, per un motivo o per l’altro, si ritrovano a viaggiare spesso in autostrada, dall’altra rappresenta una tassa non indifferente.

E come se non bastassero già le spese che ogni possessore di un veicolo è costretto ad affrontare, anche questa è da aggiungere alla lista. Ad oggi però, sembra esserci una buona notizia: è possibile usufruire di un significativo risparmio grazie a un nuovo sviluppo nel settore. Questo non significa che il conducente non sarà più costretto a pagare il casello autostradale, ma potrà ottenere benefici di gran lunga maggiori del servizio Telepass a cui è abituato da ormai diversi anni.

Addio Telepass: la svolta nel settore

Un nuovo protagonista è entrato da poco tempo nel mondo del telepedaggio, portando freschezza e competitività al settore. Negli ultimi tempi, la società Mooney ha destato l’attenzione del pubblico grazie alla presentazione della carta VR46, dedicata al celebre campione Valentino Rossi. Già attiva da tempo nel settore della mobilità con l’app MyCicero per il pagamento dei parcheggi, Mooney ha deciso di fare un nuovo passo, entrando nel mondo del telepedaggio con il suo nuovo marchio, MooneyGo.

Con l’arrivo di MooneyGo, le prospettive si fanno più interessanti per gli automobilisti. Come si legge sul portale ufficiale “attivaando il dispositivo di telepedaggio MooneyGo in punto vendita o online, i primi 6 mesi di canone sono gratuiti”, per poi paghere solo 1,50 euro al mese. Ma le tariffe competitive proposte da MooneyGo sono solo una delle sue carte vincenti. Il CEO Emilio Petrone durante il lancio del servizio ha infatti sottolineato l’importanza della flessibilità, che permette agli automobilisti di scegliere tra una vasta gamma di opzioni, adatte a soddisfare le loro specifiche esigenze. Sono inoltre più di 380 i parcheggi convenzionati dove è possibile pagare.

Ottenere questa carta, per giunta, è più semplice di quanto si possa immaginare.

Come ottenere la carta MooneyGo

Ottenere MooneyGo si rivela davvero semplice per gli automobilisti desiderosi di usufruire dei suoi vantaggi. Il dispositivo per il telepedaggio potrà essere richiesto presso più di 45.000 punti vendita, tra bar e tabaccherie.

Con la fusione tra SisalPay e Banca 5 nel 2019 e l’acquisizione delle sue quote da parte di EnelX e Intesa San Paolo a fine luglio, MooneyGo si è già confermato a pochi anni dal lancio come un operatore affidabile e ben radicato nel settore. Insomma, non resta che provare.