Alessia Fabiani, da Gerry Scotti ai maltrattamenti: si è ridotta così | Ecco le sue condizioni

Alessia Fabiani, il suo cambiamento è davvero impressionante nessuuno se lo sarebbe aspettato: ecco com’è oggi

Alessia Fabiani, nata il 10 dicembre 1976 ad Acquila, è un’ ex showgirl e attrice italiana, molto famosa nei primi anni 2000 per aver condotto diversi programmi televisivi.

La sua carriera inizia in età giovanissima con Orazio e nel 1994 vince il concorso di bellezza “Bellissima”. Da quel momento comincia per lei la sua vita professionale in Tv.

Nel mondo televisivo affianca grandi nomi come Alberto Castagna, Paolo Bonolis e Gerry Scotti. Dopo essere stata protagonista del calendario sexy di Maxim, decide di dedicarsi alla recitazione teatrale ed apre un blog di moda.

Nel 2005 finisce al centro dell’ inchiesta di Vallettopoli e viene iscritta nel registro delle notizie di reato per favoreggiamento e false dichiarazioni. La vicenda si è conclusa con l’archivio della sua posizione. Di recente la donna è tornata al centro dell’attezione mediatica per la burrascosa separazione dal suo ex marito di cui vi sono numerosi trascichi.

Alessia Fabiani: la separazione da Fabrizio Cherubini

Alessia Fabiani è stata legata sentimentalmente all’ imprenditore Fabrizio Cherubini dal 2008 al 2016 da cui ha avuto anche due gemelli, Kim e Keir. La storia terminata nel 2017 ora è finita direttamente in tribunale a causa della loro separazione che vede due versioni completamente diverse.

«Sono otto anni che aspetto di parlare», sono state le prime parole di Cherubini pronunciate piangendo di fronte al giudice. «La relazione è durata circa 7 anni dal 2008 al 2015, la convivenza anche di più. Vivevamo nello stesso appartamento ma dormivamo in camere separate. Già dai primi del 2016 il rapporto era andato alla deriva. Tramite delle conoscenze in comune ho scoperto che lei aveva una relazione con il suo maestro di tennis», ha affermato Fabrizio di fronte al tribunale aggiungendo di averla anche querelata per aver raccontato fatti non veri. Sempre per dimostrare la sua innocenza, l’uomo ha mostrato anche chat in cui preoccupato chiedeva alla moglie dove fosse finita consapevole dei suoi tradimenti. La sua ex moglie invece, sostiene tutt’altro.

I lividi sul collo di Alessia Fabiani

Secondo la versione di Alessia Fabini, l’imprenditore l’avrebbe afferrata per il collo procurandole dei lividi dopo aver litigato in maniera accesa. Le lesioni sarebbero state documentate da un referto medico che certifica 20 giorni di prognosi. La pm ha mostrato delle foto con i segni sul collo della Fabiani, ma lui ha risposto prontamente: «Io questi segni non li ho mai visti perché lei non era presente in casa e io non l’ho mai toccata». Alessia Fabiani ha accusato l’ex marito di averla insultata ogni giorno: «mentecatta», «poco di buono». «Tu sei uno psicopatico, è da anni che mi picchi, mi hai rotto la mandibola», scriveva lei in un altro messaggio.

L’uomo ha proseguito nel suo racconto spiegando che la Fabiani era solita indossare abiti succinti che facevano intendere incontri con un altro uomo, motivo per il quale una sera dopo aver preso il suo telefono per capire come stessero le cose l’ex showgirl l’avrebbe aggredito con un calcio ai genitali e un pugno. Alla fine Fabrizio ha concluso riferendo ai giudici l’ingente mantenimento pari a 4000 euro al mese che la sua ex moglie gli avrebbe chiesto.