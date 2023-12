Samantha Togni se n’è andata: non potremo più vederla | Non c’è stato niente da fare

Bisogna salutare per sempre la nota celebrità: tutti i suoi fan sono stati attanagliati dall’angoscia, Togni nella bufera.

Samantha Togni è diventata la più amata tra le conduttrici della generazione emergente grazie alla popolarità raggiunta e soprattutto alla sua competenza dimostrata nei vari ruoli che ha assunto nel corso del tempo.

Tra le attività portate avanti con successo c’è la partecipazione nel cast fisso di Ballando con le Stelle come maestra di danza, una posizione che la rese subito celebre visto anche il grande successo del programma del sabato sera.

Non solo, Samantha aveva ricevuto delle proposte per incarichi davvero di spicco nella televisione italiana, un segno che la sua competenza in tv era stata notata e premiata.

A quanto pare, però, i fan e i follower di Samantha sono costretti a salutarla per sempre: qualcosa di inaspettato è accaduto nella vita della celebrità della televisione.

Togni, Addio

Quest’anno sembrava dover essere proprio il suo, e la carriera come conduttrice sembrava già spianata, ma è acceduto qualcosa che ha fatto crollare un castello di speranze.

Dopo l’addio al noto programma I Fatti Vostri, oggi condotto da Timperi, Canto e Falchi, Samantha aveva come prospettiva ben due programmi: Cook 50 ed Estate Leggerissima. Purtroppo, le cose non sono andate affatto come si pensava.

Una scelta difficile

I programmi previsti per Togni hanno avuto delle sorti inaspettate: Cook 50 è stato assegnato ad Alessandro Greco, mentre Estate Leggerissima è stato cancellato dal palinsesto. Forse in seguito a queste notizie, la ballerina ha scelto di seguire suo marito in un luogo davvero esotico.

Oggi, la ballerina si trova con il consorte Mario Russo a Dubai, negli Emirati Arabi. “I primi tempi mi sono sentita ingoiata dai grandi palazzi, da tutta questa maestosità”, aveva raccontato la star, “Sono arrivata qui con una delusione nel cuore per la cancellazione del mio programma (uno dei tanti depennati dall’oggi al domani). Poi ho cominciato a guardare tutto questo come una grande opportunità che la vita mi stava regalando. E così è stato”, ha detto. Quanto accaduto a Samantha non è altro che l’ennesima dimostrazione di come, talvolta, qualcosa che può apparire come una disfatta è in realtà una grande opportunità di cambiamento: sta a noi, a quel punto, comprendere di cosa si tratta e coglierla se sentiamo che ci potrebbe far stare bene.