Daniel Nillson, ricordate il volto famosissimo di Avanti un altro? Oggi è ridotto a questo livello | Ecco com’è diventato

Il modello del Nord Europa Nilsson, uno dei protagonisti del cast fisso del programma Avanti Un Altro: che fine ha fatto? Vediamolo insieme.

Daniel Nilsson è diventato famoso in Italia e ha guadagnato una grande fetta di fan grazie al programma di Paolo Bonolis Avanti Un Altro, nell’ambito del quale era parte del cast fisso di supporto durante le giocate dei concorrenti e, soprattutto, delle concorrenti.

Infatti la sua funzione nel programma si basava sul suo bell’aspetto, desunto dal fatto che corrisponde a moltissimi dei canoni di bellezza occidentali: la concorrente di turno era chiamata a rispondere a una domanda senza farsi distrarre dalla bellezza del ‘bonus’.

Nilsson svolgeva il suo ruolo con grande simpatia e ironia, e grazie anche alla maestria di Bonolis nella conduzione, è diventato presto un personaggio riconosciuto a livello nazionale, al punto da partecipare al noto programma Ballando con le Stelle assieme a una ballerina professionista.

Ma che fine ha fatto ora? Scopriamo insieme se il modello ha fatto strada oppure ha trovato una sua nicchia felice in cui stabilirsi.

Nilsson, il bel ‘bonus’

Oggi Nilsson ha superato i 40 anni, e ha portato avanti, negli anni, diverse passioni: anche se noi lo conosciamo probabilmente solo in veste di vip, Daniel è anche uno sportivo.

Una delle sue passioni è proprio l’hockey su ghiaccio, uno sport che pratica sin dai suoi 20 anni. Non solo, è anche un grande fanatico del surf: infatti scelse di trasferirsi in Australia proprio per praticare al meglio questa attività che tanto gli sta a cuore.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Daniel Nilsson (@iamdanielnilsson)

Da Avanti Un Altro allo sport

Daniel, stando al suo profilo Instagram, non sembra aver abbandonato del tutto l’Italia, ma la sua carriera pare snodarsi tra Stoccolma e le bellissime località italiane: nel video lo vediamo Surfare sulle onde della Costiera Amalfitana. In altre foto, la celebrità si localizza in Valle d’Aosta a fare Snowboard.

Tra i commenti alle se foto Instagram sono tanti gli utenti italiani che non lo hanno per nulla dimenticato, e si sciolgono in lodi verso Daniel; alcuni gli dicono persino che l’Italia lo sta ancora aspettando. Insomma, sembra proprio che il modello svedese abbia lasciato un bel segno in Italia e tutti lo attendono a braccia aperte nel caso in cui decidesse di ristabilirsi qui oppure di partecipare nuovamente a un programma italiano.