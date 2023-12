Silvia Toffanin, il prima e dopo la chirurgia è senza senso: trasformazione incredibile | Sembra un “mutante”

La conduttrice Silvia Toffanin si mostra dopo la chirurgia: è irriconoscibile e i fan rimangono a bocca aperta.

La compagna di Pier Silvio Berlusconi, nonché conduttrice di Verissimo, Silvia Toffanin, pare abbia dato una svolta al suo aspetto fisico, mostrandosi come non l’abbiamo mai vista. I fan sono rimasti scioccati nel vederla così cambiata e pare proprio ci sia lo zampino della chirurgia estetica.

La donna, che ha sempre avuto un viso dolce e lineamenti morbidi, sembrerebbe aver ceduto al fascino dei trattamenti. Il suo modo di approcciarsi al pubblico rispecchio il suo aspetto, sempre pacato e mai volgare. L’amore con Pier Silvio non ha fatto altro che accentuare la sua professionalità, facendola venire a galla per la conduttrice che è. Con l’amministratore delegato Fininvest, la Toffanin ha due bambini, Lorenzo Mattia e Sofia Valentina.

A quanto pare, ai fan più attenti non è sfuggito un particolare che riguarda proprio il suo viso. Silvia Toffanin ha fatto ricorso a qualche intervento di bellezza e la differenza tra il prima e il dopo è davvero impressionante. Scopriamo insieme cosa ha deciso di modificare la conduttrice.

Il ritocchino della Toffanin

Sappiamo che gli utenti del web amano curiosare nella vita dei vip. Tuttavia, la Toffanin si è sempre dimostrata molta riservata e non ha mai amato far parlare di sé, né in termini sentimentali, né in termini professionali. Silvia, per quanto abbia i riflettori sempre puntati addosso, ha sempre amato condurre una vita a testa bassa, rimanendo nel suo, senza dare modo di alimentare gossip e rumors di vario genere.

Nonostante questo, però, il suo aspetto non è passato inosservato. C’è chi ha persino scritto, sui social: “Sembra un mutante“. Ma cosa è accaduto, realmente, alla Toffanin? Stando a quanto si dice, la donna si sarebbe sottoposta a un intervento per dare una sistemata ai suoi denti, che appaiono più allineati e curati, rispetto agli esordi in TV. Inoltre, c’è chi sostiene, persino, che Silvia abbia ceduto anche al fascino del chirurgo, quello estetico e abbia modificato anche il volume delle labbra. Silvia non ha mai confermato, né smentito, queste ipotesi, quindi, al momento, rimangono solo supposizioni degli utenti.

Il rapporto con Pier Silvio Berlusconi

Nonostante abbiano due figli e siano innamorati da anni, tra Pier Silvio e Silvia sembra che non ci sia intenzione di parlare di matrimonio. Fare il grande passo, secondo il parere della donna, non vuol dire amarsi di più. La conduttrice, infatti, ha sempre affermato di sentirsi importante per il compagno, anche senza la fede al dito.

Insieme, negli anni, hanno costruito una famiglia sulle solide basi dell’amore e del rispetto. Le nozze sarebbero solo un di più, che Silvia, almeno al momento, non starebbe valutando, perché è felice dei risultati di coppia ottenuti fino ad ora.