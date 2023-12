Enzo Iacchetti, picchiato violentemente a Striscia la Notizia: finisce malissimo | Le sue condizioni

Un grave dramma ha colpito Enzo Iacchetti, le sue condizioni sono abbastanze critiche: ecco cosa è successo

Enzo Iacchetti, nato a Castellone nel 1953, è un attore italiano, regista, sceneggiatore italiano con una lunga carriera alle spalle.

Il suo esordio risale al 1979 quando si cimenta con la sua comicità al Derby Club di Milano dove ha la possibilità di lavorare accanto a nomi importanti come Francesco Salvi e Giorgio Faletti.

Successivamente entra nella compagnia del Teatro dei Filodrammatici di Milano di Dario Fo e appare, nel frattempo, in programmi televisivi come “Spartacus” (1986-1989) su Odeon Tv, “Prossimamente non stop” (1987) di Enzo Trapani. Nel 1990, inizia la sua collaborazione con il “Maurizio Costanzo Show” in qualità di poeta comico e autore di canzoni bonsai, senza mai smettere di partecipare a trasmissioni tra le quali “Tiramisù” e soprattutto “Banane” (1990).

Infine, dopo un piccolo debutto cinematografico avvenuto grazie Fabio Bonzi che lo inserisce ne Zoloto (1992) con Franco Nero e Vittoria Belvedere, ottiene nel 1994 la conduzione di “Striscia la notizia” insieme a Ezio Greggio, divenendo un vero e proprio re del programma proseguendo con estremo successo per moltissime stagioni.

Enzo Iacchetti e il tragico episodio

Striscia la notizia è il famoso TG satirico molto amato dagli amato e seguito dal pubblico italiano. Tra le diverse conduzioni che si sono susseguite negli anni, una posizione di rilievo l’ha assunta la storica coppia formata da Ezio Greggio e Enzo Iachetti che insieme vantano ben 2530 presenze.

Numerosi sono stati i colpi di scena e le gag diverteventi che i conduttori hanno riservato gli spettatori che hanno sempre fatto divertire tantissimo tutti. Tra gli episodi rimasti alla storia vi è sicuramente quello avvenuto il 31 dicembre 2021, quando Striscia la notizia aveva lasciato spazio al Presidente della Repubblica per il suo discorso di fine anno e rinnovando l’appuntamento all’anno nuovo. Proprio in quell’occasione Enzo Iacchetti è stato protagonista di una brutta disavventura…

I dettagli dell’aggressione di Enzo Iacchetti

Durante la prima puntata del nuovo anno, i due conduttori hanno pensato ad un ingresso davvero originale caratterizzato da una simpatica gag per dare inizio alla trasmissione. Iacchetti è entrato in studio vestito da montagna spiegando cosa fosse successo la sera precedente: “Ho organizzato una fiaccolata di mezzanotte, ho convinto tutti i ragazzi che c’erano in albergo a partecipare. Io facevo da apripista e tutti gli altri scendevano dopo di me. Purtroppo è scesa la nebbia e non vedevo niente, mi sono ritrovato sull’autostrada del Brennero”.

Sul più bello della scenetta, sono arrivate delle persone vesite in abiti da scii, palesemente arrabbiae con il conduttore. Iacchetti è rimasto vittima della rabbia degli sciatori che hanno iniziato ad aggredirlo e picchiarlo tra lo sconcerto del pubblico e le risate generale dei presenti in studi. Ovviamete si tratta di una gag pensata per far divertire il pubblico, come solo loro sanno fare.