Amadeus, dal nulla spunta il divorzio: coppia spezzata dal giorno alla sera | Addio definitivo

E’ arrivata inaspettatamente la notizia del divorzio di Amadeus che ha sorpreso tutti: ecco cosa è successo e i dettagli

Amadeus, all’anagrafe Amedeo Umberto Rita Sebastiani, è un noto conduttore televisivo, conduttore radiofonico, showman e disc jockey italiano.

La sua carriera inizia come disc jockey in una radio locale fino a quando incotra Claudio Cecchetto che si acccorge subito del suotalento e lo arruola per Radio Dejay.

La sua bravura aumenta tanto che gli vengono proposti dei lavori in Tv e gli viene affidata la conduzione di diversi programmi tra cui Festivalbar e Domenica In.

La sua dote eccezionale di conduttore ha conquistato negli anni il pubblico tanto che nel 2019 viene scelto per presentare il Festival di Sanremo che condurrà anche nell’attuale edizione del 2024. In questi giorni, tra un rumors e l’altro, è emersa una notizia sul suo divorzio…

La storia d’amore di Amadeus con Giovanna

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una delle coppie più unite del mondo dello spettacolo italiano. Il loro legame e affetto, l’hanno più volte ribadito in diverse occasioni ed interviste. Il loro incontro risale al 1996 quando Giovanna, ballerina professionista, è la valletta de “L’eredità“, programma condotto da Amadeus. Proprio nella nota trasmissione che scatta il colpo di fulmine tra loro.

Dopo un lungo corteggiamento da parte del conduttore, è nato tra i due un sentimento forte e solido che li ha portati nel 2009 a sposarsi e, sempre nello stesso anno, a mettere al mondo il loro primo unico figlio, Josè Alberto Sebastiani. In molti però si sono chiesti come mai prima di convolare a nozze gli sposi hanno dovuto attendere così tanto. Il motivo a quanto pare, sarebbe legato ad una questione legata al presentatore…

Il divorzio di Amadeus

Non tutti sanno che il famoso conduttore prima di conoscere Giovanna è stato sposato per ben 14 anni con Marisa Di Martino dalla cui unione è nata anche Alice la loro figlia. Secondo alcune testate scandalistiche, la crisi del loro matrimonio è iniziata proprio con l’incontro dell’attuale moglie del presentatore. La fine della precedente relazione di Amadeus ha portato con sè una serie di pratiche burocratiche che si sono protratte negli anni.

Ottenere l’annullamento del matrimonio non è stato affatto semplice infatti solo solo nel 2007, anno in cui lo showman frequentava già Giovanna, è arrivato il divorzio. Prima di quel momento sia il conduttore di Sanremo che la ballerina hanno mantenuto il silenzio sulla loro realzione. E’ qui quindi che risiede la spiegazione sul perchè entrambi hanno dovuto aspettare così tanto per i fiori d’arancio, che, in ogni caso hanno portato bene dato che i due sono più uniti che mai.