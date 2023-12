Rudy Zerbi dice tutta la verità sulla grande cantante: “Ti amo”

Uno dei giudici più amati della scuola di Amici fa una rivelazione inaspettata: Rudy Zerbi e l’amore per quella cantante.

Rudy Zerbi, ad oggi, è uno dei giudici più amati della televisione italiana. Presente, da diversi anni, al tavolo dei professori di Amici, l’uomo ha visto nascere e sbocciare parecchi talenti. Come egli stesso ha dichiarato, Maria De Filippi lo ha salvato, dandogli l’opportunità di poter lavorare in un programma come questo. E così, Rudy può vivere della cosa che ama di più nella vita, dopo i suoi figli, ovvero la musica.

Fin dalla sua giovane età, infatti, Zerbi ha iniziato a muovere i primi passi in questo campo, fino a diventare un talent scout per conto della Sony Music. Tuttavia, il rapporto con la società non è durato in eterno ed è anche per questo che Rudy si sente di ringraziare ed essere grato alla De Filippi, che gli ha dato un’occasione quando tutto sembrava remargli contro.

Ora, non sapremo proprio immaginarci il tavolo di Amici senza l’uomo. I suoi siparietti con la maestra Alessandra Celentano, così come le sue discussioni con Anna Pettinelli e i suoi rimproveri ai ragazzi del talent, sono un vero e proprio spasso per i telespettatori, che amano seguire le vicende di questo programma, diventato ormai un’istituzione di Canale 5. Per quanto Rudy sembri estroverso in TV, in realtà, per quanto riguarda la sua vita privata, l’uomo è molto riservato. Nonostante questo, però, agli occhi più attenti dei suoi followers non è sfuggita la dichiarazione d’amore fatta a una cantante. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Zerbi esce allo scoperto

Rudy Zerbi non ha mai avuto problemi nel dire cosa pensasse, anche se consapevole di farlo davanti milioni di telespettatori. Per ciò che riguarda la sua sfera intima e sentimentale, però, pare che l’uomo sia meno propenso a esporsi. Sui suoi social, possiamo vedere foto e video che lo ritraggono durante il suo lavoro ad Amici, con i suoi colleghi, ma anche post con i suoi figli e con i suoi affetti.

Di amore, però, sembrerebbe non parlarne. Eppure, c’è ancora qualcuno che ricorda una foto che Zerbi stesso postò sul suo profilo Instagram, seguito da ben 2,2 milioni di followers. Il post in questione lo ritrae in compagnia della bella e brava Baby K, una delle cantanti di maggiore successo degli ultimi anni. Come descrizione della foto, Rudy ha deciso di lasciarsi andare a una dolce dichiarazione: “I love you Baby“, ovvero “Ti amo“. Chiaramente, questo non è altro che un gioco di parole fatto con il nome d’arte della cantante stessa.

L’inarrestabile giudice Rudy

Con il tempo, abbiamo imparato a conoscere Rudy come un uomo che ama scherzare, che ama mettersi in gioco ma, soprattutto, che non ama essere preso in giro. Proprio per questo motivo, almeno nel talent di Amici, si conferma come il giudice più severo, insieme alla Celentano.

Da qualche anno a questa parte, possiamo ritrovarlo anche nello show del sabato sera, Tu si que vales, accanto a Maria De Filippi, Gerry Scotti e Teo Mammucari, sostituito quest’anno da Luciana Littizzetto. Anche qui, Zerbi non perde mai l’occasione per esprimere ciò che pensa davvero, essendo, alle volte, “scomodo” per alcuni concorrenti.