Antonella Clerici, la figlia Maelle vomita tutto: “…da schifo”

La nota conduttrice, sua figlia vuota completamente il sacco: tra i fan di Clerici dilaga un certo malcontento.

Clerici è una delle conduttrici italiane più amate di sempre, ormai è diventata centrale nella televisione italiana: fenomeno di allegria, competenza e buona cucina ci tiene compagnia da anni.

Prima con la Prova del Cuoco e da qualche anno con è sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici è centrale durante l’ora di pranzo in moltissime case italiane, accompagnando durante l’ora di cucinare chiunque abbia l’incombenza di portare a tavola un piatto caldo.

Clerici è una che non ha dovuto rinunciare a nulla nella vita: carriera e famiglia sono entrambi elementi che la rendono una donna realizzata.

Sembra, però, che una affermazione di sua figlia Maelle abbia scosso l’animo di alcuni dei suoi fan e follower online, dividendo l’opinione del popolo del web.

Le parole di Maelle

La figlia di Antonella Clerici ha oggi ben 14 anni, ed è nata dalla sua relazione con Eddy Martens: l’adolescenza è un’età, come sappiamo, molto complicata e difficile da gestire per i genitori.

Quanto detto da Maelle si collega a un altro programma condotto orgogliosamente proprio da Antonella Clerici, ovvero The Voice Kids, il programma in cui ragazzi molto giovani si sfidano fino a giungere a uno solo che vincerà il titolo alla fine della trasmissione.

Maelle alla mamma

“Il programma piace anche ai giovani, lo guarda anche mia figlia Maelle”, ha detto Antonella proprio in merito alla figlia adolescente, “Mi dice sempre “Ti guardo perché balli da schifo'”: insomma, nemmeno la bambina di Antonella Clerici nonostante abbia una mamma famosa la dispensa da commenti sgradevoli tipici dell’età.

Bisogna, dunque, un po’ rassegnarsi e attendere che questo periodo così complicato passi senza arrecare troppi danni al rapporto con i genitori. Di certo Antonella sarà molto brava a trattare con la figlia, visto la sua attitudine in generale alle buone relazioni con gli altri, alla sua simpatia e al suo essere sempre pimpante, delle caratteristiche che le persone più giovani tendono a valutare positivamente nel complesso. Allo stesso modo anche una vicinanza non forzata né soffocante può portare, con i figli adolescenti, a risultati discreti: se la situazione sembra sfuggirci dalle mani, allora è il momento di rivolgersi a un professionista che possa aiutarci in un momento tanto delicato della crescita.