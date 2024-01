Alessandro Del Piero, ricordate la moglie Sonia? Oggi è ridotta così | Diventata irriconoscibile

Ecco com’è diventata oggi la moglie di Alessandro del Piero, solo in pochi la riconosceranno: tutti i dettagli

Alessandro Del Piero, nato a Conegliano il 9 novembre 1974, è uno dei calciatori più amati al mondo. Tra gli attaccanti che hanno segnato la storia del calcio italiano, tanto che un sondaggio del 2012, lo ha eletto come lo sportivo più amato dagli italiani.

La sua passione per il calcio l’ha coltivata sin da bambino e a soli 17 anni è passato nella squadra patavina esordendo in serie B. Con la maglia biancoscudata colleziona 14 presenze, segnando un gol.

Nel 1993 Boniperti lo porta alla Juventus e rimane fino al 2012 collezionando 208 reti in 513 partite tra Serie A e Serie B. Le sue partite nella squadra bianco nera in totale sono state 705 con 209 goal. Ha conquistato 6 scudetti, una Champions League, una Coppa Intercontinentale , la Supercoppa Uefa nel ’96, la Coppa Italia e 4 volte la Supercoppa italiana.

Se i suoi successi nel campo calciastico sono noti a tutti, diversamente lo è la sua vita privata. Alex, è sempre stato molto riservato, infatti, nel 2005 si è sposato in gran segreto con Sonia Amoruso dalla cui unione sono nati i loro tre figli.

La storia d’amore di Alessandro del Piero con Sonia Amoruso

Attualmente la coppia vive a Los Angeles dove l’ex calciatore è diventato anche proprietario di un ristorante. Dopo l’addio definitivo al calcio, Alessandro e Sonia, hanno deciso di intraprendere un percorso di vita nettamente diverso rispetto al passato, lontano dagli occhi dei riflettori. La donna quando era a Torino lavorava in un negozio di scarpe ma non è appena è diventata mamma di Tobias, Dorotea e Sasha, si è dedicata completamente a loro.

I due sposi però, non hanno attraversato sempre momenti felici anzi, spesso hanno dovuto affrontare periodi delicati che hanno dato vita a diverse crisi. Nel 2008, già circolavano parecchie indiscrezioni sulla loro presunta separazione dopo appena tre anni di nozze. Per fortuna, dopo un bel pò di tempo, i due si sono chiariti e l’amore è riuscito a combattere tutte le avversità tornando vittorioso. Sonia è cambiata molto nel tempo e in molti si chiedono com’è diventata. Scopriamolo insieme…

Sonia Amoruso: ecco com’è oggi

L’amore tra Sonia e Alex dura ormai da 19 anni e i due sono più uniti che mai. Il loro rapporto ha superato molti ostacoli dove tra l’altro Sonia, è stata anche più volte attaccata di essere la causa della loro crisi. Per fortuna è acqua passata e anzi oggi, la donna è apparsa in splendida forma così come mostrano i diversi scatti sui social.

Del Piero invece, è sempre protagonista di grandi successi maturati in lunghi anni da calciatore. Alcuni rumors parlavano addirittura di un suo possibile ritorno a Torino, per entrare nella nuova dirigenza bianconera dopo gli addii del presidente Andrea Agnelli e del vice Pavel Nedved.