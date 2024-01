Ricordate Mimmo dei Cesaroni? È diventato proprio così | Impensabile completamente

Il piccolo più amato dei Cesaroni, Mimmo, oggi è totalmente diverso da come lo ricordavamo: ecco com’è diventato

I Cesaroni è stata una delle fiction italiane più amate e seguite dal pubblico che con i suoi personaggi è riuscita ad arrivare dritta al cuore degli spettatori. Trasmessa su Canale 5 per più di 8 anni dal 2006 al 2014.

La trama ruotava attorno al grande amore in grado di generare una bellissima famiglia allargata e a due stili di vita completamente diversi ed apparetemente inconcialibili.

Il grande successo dei Cesaroni è stato anche dovuto alla splendida interpretazione degli attori che hanno rappresentato al meglio il genere family in Italia.

Tra i personaggi che sono rimasti più impressi vi è sicuramente “Mimmo” il figlio più piccolo di Claudio Amendola. Quel bambino, Federico Russo nella realtà, in pochi sanno che ha avuto un percorso professionale ancor prima di entrare a far parte del cast dei Cesaroni. Ripercorriamo insieme le tappe della sua carriera.

La carriera di Federico Russo

La carriera professionale di Federico Russo ha un pregresso lavorativo che in pochi conoscono. Nato a Roma il 19 ottobre 1997, il giovane attore non appena terminati gli studi al liceo psicopedagogico entra nel 2004 a soli sette anni, nella settima edizione di Incatesimo, la serie su Rai2. L’anno successivo arriva invece nella miniserie di Rai1 De Gasperi l’uomo senza speranza e nello stesso anno vince Ballando con le stelline, l’omonino talent di Milly Carlucci, rivolto al target dei più piccoli.

Nel 2006 poi avviene il grande debutto ai Cesaroni. E’ qui che il pubblico approfondisce la sua conoscenza affezionandosi al suo personaggio. Oggi “Mimmo”è cresciuto ed è un ragazzo di 26 anni che ha continuato la sua strada nel mondo della recitazione. Sicuramente lo ricordete un bambino, ma da allora è totalmente cambiato.

Ecco com’è oggi Federico Russo

E’ incredibile come sia cambiato nel tempo il piccolo dei Cesaroni, dietro quel volto innocente, ora c’è un ragazzo con una carriera non da poco. Il suo curriculum è ricco di esperienze che ha collezionato nel tempo. Federico infatti, ha recitato in diverse serie tv di successo come Don Matteo, L’isola di Pietro e Provaci ancora Prof. Nel 2015 ha lavorato per Disney Channel interpretando un ruolo in Alex & Co, sitcom italiana.

Circa la sua vita privata invece, non si hanno molte notizie ma in passato si vociferava una sua relazione con Chiara Primavesi, conosciuta sul set del film “Come diventare genitori“. Quello che è sicuro è che il talento di Federico è arrivato anche oltre l’Italia, venendo in particolar modo apprezzato in Germania e in Sudamerica dove ha ottenuto il ruolo di uno dei gemelli in Mystery.