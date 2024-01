Alessia Marcuzzi, la chirurgia fa miracoli: i ritocchini della star che non conosci | Prima e dopo da panico

Alessia Marcuzzi e la sua trasformazione avvenuta grazie alla chirurgia estetica: i dettagli del prima e il dopo della conduttrice

Alessia Marcuzzi, classe 1972, è una conduttrice televisiva, attrice, imprenditrice ed ex modella italiana molto amata e seguita dal pubblico.

I suoi esordi risalgono agli anni Novanta con TeleMontecarlo dove in poco tempo diventa volto fisso di Italia Uno. Il vero successo arriva però con la conduzione prima di “Mai dire gol” poi del “FestivalBar” (condotto per sette edizioni) e infine “Le Iene”.

Recita anche in diverse fiction televisive tra cui “Carabinieri” e nel 2006 le viene affidata la conduzione del Grande Fratello dove rimane per ben nove edizioni. Dal 2015 al 2019 invece, è al timone su Canale 5 de “L’Isola dei Famosi“, il noto reality che precedentemente veniva trasmesso da Rai2.

Circa i suoi progetti più recenti, la Marcuzzi nell’ottobre 2023, ha condotto “Boomerisima” su Rai2, il grande gioco delle generazioni e dei ricordi. Quest’ultima esperienza lavorativa, ha rappresentato il suo addio definitivo alle reti Mediaset dopo 25 anni di lavoro. In parello la conduttrice affianca anche Fiorello su “Viva Rai2”. Adesso però scopriamo qualche curiosità legata alla presentatrice…

Alessia Marcuzzi e il suo ricorso alla chirurgia estetica

La nota conduttrice romana ha da poco compiuto 51 anni eppure la sua forma fisica è pari a quella di una ventenne, una bellezza che sembra resistere e difendersi dai segni del tempo. In molti però si sono chiesti se la presentatrice abbia fatto davvero ricorso alla chirurgia estetica.

Questa curiosità è sorta in seguito ad alcune foto mostrate da Striscia la Notizia in cui appare molto giovane ma con dei tratti estetici totalmente in contrasto con quelli che si notano oggi. Anche l’aspetto fisico morbido e tondeggiante che si nota nelle immagini è totalmente diverso a quello scultoreo e snodato di oggi. Vediamo quali sono i tratti differenti rispetto a quelli attuali.

Il prima e il dopo di Alessia Marcuzzi

Tra le prime differenze che si notano negli scatti indicati dal TG satirico, gli esperti, hanno rilevato una differenza nel naso che ora appare levigato e molto sottile. Seguono poi le labbra di considerevole volume e dato il colore più accentuato, si ipotizza che la Marcuzzi abbia sottoposto le sue labbra ad una procedura di microblanding. Tuttavia questi sono solo piccoli ritocchini che la conduttrice ha utilizzato per migliorare il suo viso che però era già bello di sè.

La showgirl infatti, non ha stravolto completamente i suoi connotati ed è rimasta comunque molto simile a come appariva agli esordi della sua carriera, a differenza di alcune sue colleghe che hanno modificato notelvomente i loro tratti facciali. E’ noto che Alessia Marcuzzi si sia sottoposta ad un intervento di chirurgia plastica al seno, ma al contrario di molte altre, ha scelto di ridurne le dimensioni invece di incrementarlo, perchè lo riterneva troppo prosperoso.