Paolo Bonolis preso a pugni in studio: il concorrente perde la testa | Diretta rovinata

Paolo Bonolis e l’aggressione avvenuta nel suo programma che ha lasciato tutti senza parole: tutti i dettagli

Paolo Bonolis, nato a Roma nel 1961, è un famoso conduttore, showman e autore televisivo italiano amatissimo dal pubblico.

La sua carriera inizia negli anni ’80 quando inzia a lavorare in Tv con la conduzione del programma “3,2,1…contatto!” a soli 20 anni. Dopo due anni diventa l’amato timoniere della trasmissione “Bim,Bum Bam” in principio affiancato da Licia Colò e successivamente da Manuela Blanchard.

Il suo vero successo però, arriva grazie a Mediaset. E’ in questa sede che che Paolo si stabilizza; prima con “Ciao Darwin” che ottiene un notevole share tanto da essere riproposto per altre numerosi edizioni, e poi con “Chi ha incastrato Peter Pan”.

Non solo svolge al meglio il ruolo di conduttore di vari programmi televisivi, ma si è rivelato anche un ottimo presentatore, tanto da essere a capo nel 2004 del Festival di Sanremo in cui è stato anche direttore artistico. Oggi Bonolis ha portato alla notorietà diverse trasmissioni su Canale 5 ed è uno tra più noti presentatori della televisione italiana.

Il successo di Avanti un Altro!

Tantissimi i programmi che Paolo Bonolis ha condotto con la sua innata simpatia che hanno fatto divertire migliaia di spettatori. Tra questi impossibile non citare “Avanti un altro!” che si è rivelato un altro enorme successo. Insieme a Luca Laurenti, con cui da anni fa coppia, rende ancora più divertente il game show che piace ai grandi ed anche ai piccini.

Oltre le risate assicurate, a contribuire allo show, sono i tanti concorrenti alcuni dei quali particolarmente estrosi, che attendono in una specie di fila indiana il loro turno per rispondere alle domande poste dal magnifico conduttore, riguardanti la cultura in generrale. L’errata risposta genera l’eliminazione e si lascia il posto al successivo concorrente. Tuttavia un’inaspettata aggressione è avvenuta proprio all’interno della trasmissione…

L’aggressione di Paolo Bonolis ad Avanti un altro

Numerose sono le gaffe e i siparietti che avvengono ad Avanti un altro a cui assiste il pubblico ma che fanno sempre molto divertire. E’ doveroso ricordre che al di là del gioco i concorrenti che partecipano hanno la possibilità di vincere i montepremi accumulati durante lo show. Tra i tanti momenti avvenuti nella trasmissione vi è uno che è rimasto alla storia che difficilmente si potrà dimenticare.

Si tratta della scena in cui un partecipante colpisce proprio Paolo Bonolis. Mentre infatti, il conduttore, invitava il concorrente a lasciare il posto al prossimo competitore, gli è arrivato un cazzotto dritto nei gioielli di famiglia. Il presentatore si è accovacciato a terra mostrando alle telecamere tutta la sua sofferenza per il brutto colpo.“In qualche modo mi dovevo pur vendicare. Niente di personale”, ha affermato l’aggressore che poi si è dileguato in poco tempo.