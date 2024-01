Maria De Filippi, la diagnosi è un colpo al cuore: “Tumore al pancreas” | Ricovero in terapia intensiva

Una notizia davvero tremenda ha investito in prima persona la nota conduttrice Mediaset: tutti i suoi fan sono devastati.

Maria De Filippi, sul web ribattezzata ‘Queen Mary’, è ormai uno dei volti simbolo della televisione di intrattenimento di Mediaset.

I suoi fan sono davvero numerosi, nel corso degli anni è riuscita a riunire una platea gremita di grandissimi affezionati che la seguono ogni giorni e ogni sabato sera, tutte le volte in cui appare come conduttrice e non solo.

La sua estrema competenza, eleganza, la sua capacità di gestire anche le situazioni più assurde o più delicate l’hanno resa una conduttrice di eccezione, con delle peculiari caratteristiche positive.

La sua carriera continua a prosperare e le persone che la stimano la seguono pedissequamente: ultimamente, però, qualcosa di davvero grave ha scosso la bolla dei suoi fan e non solo.

Una diagnosi tremenda

Non si pensa mai che possa accadere a noi o a qualcuno a noi molto vicino, e fortunatamente sono molte le persone sane, mentre invece la conduttrice ha dovuto affrontare una malattia i cui esiti sono talvolta imperscrutabili.

La diagnosi era di tumore al pancreas e ad esserne tristemente affetto fu proprio il papà di Maria De Filippi: lei stessa ricorda come fu un periodo devastante per la famiglia.

Il periodo peggiore di sempre

Il padre di Maria De Filippi non ce l’ha fatta: lei aveva solamente 28 anni quando venne a mancare. Un lutto simile non è certo facile da elaborare e custodire e costituisce un evento a cui non ci si abitua mai, che si porterà nel cuore per tutta la vita. “A mio padre fu diagnosticato un tumore al pancreas. È stato operato e poi per alcune complicazioni è passato in terapia intensiva. Lì è stato per un anno e mezzo”, aveva dichiarato la conduttrice.

“Questa cosa ci ha devastato”, aveva poi affermato riferendosi anche a suo fratello, che allo stesso modo ha patito la scomparsa del genitore. Grazie alla sua grande forza e forse anche alla capacità di accettazione, Maria De Filippi è riuscita comunque a portare avanti la sua carriera e, lo sappiamo, anche con grande successo. I suoi fan la inondano ogni giorno di affetto, ma è evidente che l’amore di un genitore perso in giovane età non è possibile ritrovarlo da nessuna parte.