Sabrina Ferilli dopo 50 anni non può più nascondersi: “Non ho avuto figli per colpa di…”

La verità, alla fine, è venuta a galla, come spesso accade: è stato rivelato tutto e tra i fan di Ferilli dilaga una certa angoscia.

Sabrina Ferilli è una star davvero a tutto tondo: è riuscita a conquistare tutti con la sua bellezza, la sua simpatia e la sua competenza nella recitazione.

Numerosi sono i film in cui ha recitato, e ultimamente non si è tirata indietro nell’intraprendere una nuovissima avventura: la partecipazione a un varietà del sabato sera.

Parliamo ovviamente dell’ormai celebre Tu Sì Que Vales, il programma in cui persone comuni si esibiscono di fronte a una giuria d’eccezione.

In pochissimo tempo Ferilli è diventata centrale nella trasmissione, grazie anche ai suoi spontanei siparietti con la sua nemesi nel programma. Oggi, però, sembra che una rivelazione importante sia giunta proprio sul conto della celebrità: vediamo di cosa si tratta.

La rivelazione dell’attrice

Ultimamente, la nota star della televisione e del cinema ha rilasciato un’intervista a un famoso magazine: parliamo di Vanity Fair.

L’artista si è sbottonata su un tema molto delicato che è caro a diverse persone, e costituisce una scelta di vita che non è opinabile da parte di terze persone.

La maternità

“C’è un periodo, per una donna, in Italia, in cui pensi che il matrimonio, i figli, siano un’idea di completezza. Io crescendo ho pensato che non fosse del tutto la mia strada, e così è rimasto.”, ha raccontato la nota attrice, “Anche perché poi non era più il tempo di farlo. Ma non ne ho fatto mai mistero, non mi ha mai procurato dolore, non sono una che pensa a “quello che poteva essere”, la vita va come deve andare.”, ha detto poi, saggiamente.

“Ho investito molto sul mio lavoro e il riscontro c’è stato, sono sana, ho degli amici che mi porto dietro da una vita e che sono famiglia, una cortina di affetto e affidabilità”, ha raccontato, scendendo nel profondo di questa scelta-non-scelta a cui la vita l’ha portata. “Sì, ho provato una prima volta, ma poi mi sono separata. E avrei voluto anche dopo, da single, ma questo è un Paese strano, tutti possono fare tutto, ma per fare le cose più normali ci sono mille paletti, adottare è difficilissimo”, ha raccontato così la sua esperienza Ferilli, sottolineando la difficoltà di adottare.