Gerry Scotti, a Roma beccato con un altro uomo: ci vive insieme ed è un collega | Ecco chi è

L’incredibile avvistamento di Gerry Scotti con un uomo che ha lasciato tutti senza parole: ecco di chi si tratta

Virginio Scotti, conosciuto da tutti come Gerry Scotti, è un famoso conduttore italiano amatissimo dal pubblico non solo per la sua bravura ma anche per la sua simpatia abbinata ad un estrema sensibilità.

La sua carriera ha inizio in radio negli settanta dove grazie ad una chiamata di Claudio Cecchetto arriva a Radio Deejay per poi passarre in Tv con Deejay Television.

Da quel momento si apre per lui il mondo della conduzione, tanto che gli vengono assegnati numerosi programmi televisivi importanti in particolare quiz. Successivamente arriva a Mediaset, rete a cui rimmarà fedele negli anni tanto da essere considerato ancora oggi una figura di spicco nell’emittente.

Con le sue trasmissioni conquista sempre tutti gli spettatori tra quelle in cui ha riscosso maggiore successo troviamo: Passaparola, Chi vuol essere Milionario, Caduta Libera, Paperissima (in cui è doppiatore) ecc. Inoltre, appare anche in molti spot pubblicitari come: Riso Scotti, Parmacotto, Nutella, Caffè Borbone, ecc. Scopriamo però insieme qualche curiosità circa la sua vita privata…

Gerry Scotti avvistato insieme ad un uomo

Scotti oltre ad essere un valido conduttore viene spesso invitato come giudice in diverse trasmissioni. Tra quelle in cui ha partecipato vi sono ad esempio Amici o Tu si Que Vales.

L’uomo pur vivendo stabilmente a Milano, è molto presente a Roma a causa dei molteplici impegni lavorativi che lo legano alla Capitale. Per questo motivo Gerry ha confessato di avere una seconda casa nella città giallo rossa che gli permette appunto di gestire al meglio i suoi appuntamenti professionali. Proprio nella sua abitazione il presentatore è stato avvistato assieme ad un altro uomo…

Ecco di chi si tratta

L’uomo con cui Gerry Scotti condivide il suo appartamento non è affatto un volto nuovo al pubblico, al contrario, gli spettatori a casa hanno occasione di vederlo sempre ad Amici di Maria de Filippi essendo vocal coach degli allievi di canto della scuola.

Si tratta proprio di Rudy Zerbi, collega del presentatore a Tu Si Que Vales. Oltre ad esserci una stima lavorativa reciproca, i due condividono anche una grande amicizia nel privato. Una notizia che in pochi si aspettavano dato il loro continuo punziecchiarsi in Tv e le ripetute frecciatine che i due uomini amano lanciarsi. Eppure lontano dalle telecamere Gerry e Rudy hanno un rapporto speciale, sicuramente complice il fatto che Scotti sia anche una grande amico di Davide Mengacci, padre biologico di Rudy.