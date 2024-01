Belen Rodriguez, violenza inaudita in strada davanti a tutti: l’uomo ne esce distrutto

Momenti di grande tensione e nervosismo per Belen Rodriguez che arriva a compiere un gesto incredibile: ecco cosa è successo

Maria Belen Rodriguez, nata a Buenos Aires nel 1984, è una modella, conduttrice e showgirl argentina naturalizzata italiana.

Il suo debutto nella televisione italiana risale al novembre 2006 quando è ospite dei programmi televisivi di TeleBoario, rete televisiva locale della Val Camonica. Nell’autunno del 2008 partecipa alla sesta edizione de “L’isola dei famosi”, classificandosi al secondo posto, dietro Vladimir Luxuria, con il 44% dei voti e grazie a questo programma, diventa popolare e nota al pubblico.

Successivamente presenta l’undicesima edizione di Scherzi a parte insieme a Claudio Amendola e Teo Mammucari. Nel 2011 firma un contratto di esclusiva con Mediaset, conducendo in seguito, tra gli altri, Colorado e la terza edizione di Italia’s Got Talent. Dal 9 febbraio 2022 conduce Le Iene con Teo Mammucari. Nel 2021 lancia con i fratelli Cecilia e Jeremias, in collaborazione con la Dream Project Spa il brand di abbigliamento Hinnominate.

Belen è nota anche per le sue diverse relazioni amorose finite spesso nell’occhio del ciclone mediatico. La donna proprio di recente, dopo un lungo periodo di silenzio, è tornata a far parlare di sè per la fine del matrimonio con Stefano De Martino. Ma non è tutto. Un altro incredibile gesto, compiuto dalla showgirl, ha fatto molto discutere. Scopriamo cosa è successo…

Momenti di ira per Belen Rodriguez

Belen Rodriguez è molto attiva sui social tanto da pubblicare quasi costantemente immagini di vita quotidiana e scatti relativi ai suoi affetti più cari. Nonostante questo però, la Rodriguez, in alcuni momenti esige assoluta riservatezza. Più volte infatti, ha dichiarato di non tollerare il fatto di esssere pedinata o l’eccessiva insistetenza da parte dei fotografi.

Proprio in merito alla privacy, la donna è entrata più volte in conflitto con i paparazzi arrivando anche a scontri abbastanza pesanti. In un’occasione in particolare Belen ha perso davvero le staffe finendo dirattamente su tutte le copertine.

I dettagli dell’accaduto

Durante un evento Swaroski tenutosi a Milano, la modella infastidita dalle ripetute riprese di un paparazzo non ci ha visto davvero più ed è giunta al contatto fisico con l’uomo tanto da strappargli gli occhiali dal viso scagliandoli per terra. Il fatto risale al 2018 ed è stato ripreso da un fotografo di Diva e Donna, periodo in cui Belen era fidanzata con Andrea Iannone.

L’argentina più famosa d’Italia si è calmata solo con l’intervento della sicurezza che ha ristabilito l’equilibrio separandola dall’uomo che la stava immortalando.