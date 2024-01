Addio Corrado tedeschi, meritava di finire in modo migliore: niente da fare

Tedeschi, un uomo di spettacolo, secondo molti non meritava che tutto si svolgesse proprio in questo modo: i fan sotto shock.

Un uomo diviso tra teatro e televisione, un personaggio eclettico che ha stupito tutti con la sua competenza e la sua versatilità.

Lo vedemmo in programmi come Buona Domenica, Stranamore e Sabato al Circo, e successivamente e in più occasioni sul palco del suo amato Teatro con L’Uomo dal fiore in bocca.

Proprio durante le messe in scena di quest’ultimo, Tedeschi scoprì di avere un cancro al colon, dal quale riuscì a salvarsi e recuperò del tutto la propria salute.

Negli ultimi giorni, però, una notizia secondo molti nefasta si è abbattuta sull’immagine pubblica di Corrado: tutti i suoi fan sono rimasti a bocca aperta.

Corrado Tedeschi: una scelta complessa

Lo abbiamo detto, Tedeschi è sempre stato un uomo conteso tra teatro e televisione grazie al suo talento versatile nell’arte di conduzione e recitazione.

Dopo apparizioni in Mediaset, il ritorno in Rai, a nessuno è sfuggito l’inesorabile ritiro di Corrado Tedeschi dalle scene televisive, nonostante avesse scelto di non annunciarlo. L’attore decise poi di esprimersi sulla questione: le sue parole hanno fatto drizzare i capelli di alcuni suoi fan.

Il ritiro: quali i motivi

“L’ultima trasmissione che ho fatto alla Rai, Sabato, Domenica e…, ha ottenuto il 35% di share, è arrivata dopo anni di Cominciamo bene, un altro grande successo di consensi”, ha raccontato tedeschi parlando anche della sua ‘scomparsa’ dalla televisione, “Ho solo la simpatia del pubblico che è la mia più grande raccomandazione”, ha poi aggiunto.

Non solo, Corrado una volta lanciò una frecciatina al sistema televisivo, un ambiente che evidentemente il conduttore e attore non apprezza fino in fondo, visto che una volta affermò: “Nel teatro si lavora con dei professionisti, nella televisione invece non sempre è così”, ammettendo chiaramente il suo porsi a una certa distanza dalla televisione, specialmente quella attuale. Si sa che il sistema televisivo non è del tutto trasparente nella scelta di conduttori o conduttrici: spesso ci sono dei fattori che dal di fuori non sono immaginabili, non necessariamente elementi foschi, ma anche una serie di caratteristiche che solo i tecnici possono comprendere osservando lo stile di conduzione di questo o l’altro professionista.