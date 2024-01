Roberta Morise, amante del grande conduttore: matrimonio devastato

La conduttrice calabrese Roberta Morise continua a far parlare di sé: questa volta, pare ci sia dietro un rumors davvero sconvolgente.

Nata a Cariati, in Calabria, bella come il sole e sempre sorridente, Roberta Morise è una delle conduttrici e showgirl più apprezzate di sempre. La maggior parte della sua carriera si è consumata all’interno degli studi Rai, dall’Eredità fino a I fatti vostri e I migliori anni. Nel 2022, ha partecipato come concorrente all’Isola famosi, in onda su Canale 5, mentre da qualche anno collabora con il canale Food Network, nel quale ha avuto la possibilità di portare sul piccolo schermo anche le meraviglie culinarie della sua terra d’origine.

Oltre che per la sua bellezza, Roberta Morise è stata ed è tutt’ora molto chiacchierata per i diversi flirt che le sono stati attribuiti nel tempo. Nel 2004, debutta con la partecipazione a Miss Italia e, da quel momento in poi, la donna capisce che il mondo dello spettacolo era la strada che voleva compiere. Nel corso degli anni, infatti, ha avuto la possibilità di mettere alla prova il suo talento, ma l’amore e le sue frequentazioni sono sempre state sotto i riflettori.

Qualche tempo fa, ha avuto una storia con Giulio Fratini, erede di una ricca famiglia toscana. Tra i tanti amori che le sono stati affiancati, anche Eros Ramazzotti e Ignazio Boschetto de Il Volo. Ovviamente, i protagonisti della vicenda hanno smentito le voci di corridoio, parlando di semplice e pura amicizia. Peccato, però, che un altro rumors abbia fatto più fatica a essere cancellato dall’opinione pubblica. Vediamo di cosa si tratta. Ti anticipiamo che è coinvolto un conduttore famosissimo della TV.

Tra moglie e marito, non mettere il dito

Forse, Roberta Morise non è stata in grado di prendere in parola il celebre detto, oppure può darsi che la sua bellezza sia stata talmente irresistibile da far perdere la testa anche a quello che pensavamo essere un uomo tutto d’un pezzo. Tutto inizia dalla partecipazione della donna all’Eredità, nei panni della professoressa. Il game show di Rai 1, all’epoca, era condotto da Carlo Conti, che era legato sentimentalmente a Francesca Vaccaro. I due si sono sposati nel 2012 e insieme hanno avuto il piccolo Matteo.

A quanto pare, però, Conti è stato talmente attratto dalla Morise da mandare in crisi il suo matrimonio. Tuttavia, la sostanziale differenza d’età tra i due ha fatto sì che tra loro non potesse nascere nulla di serio e duraturo. Ad oggi, pare che tra i due sia rimasto un rapporto civile e di rispetto reciproco.

Roberta Morise oggi

Oggi, Roberta Morise sembra aver ritrovato l’amore e la felicità e sta per diventare mamma per la prima volta. Il compagno è Enrico Bartolini, lo chef pluristellato. Secondo alcune indiscrezioni, la coppia convolerà a nozze ad agosto.

Pare proprio che la Morise stia vivendo un periodo florido, pieno di belle sorprese e di piccole gioie quotidiane. La storia con Carlo Conti, ormai, fa parte del passato e ora, la donna, è pronta a guardare avanti e a pensare alla famiglia che sta mettendo in piedi, dedicando tutto l’amore che ha alla sua metà e al bambino in arrivo.