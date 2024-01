Heather Parisi, la malattia la sta facendo a pezzi: “mi mette paura…”

La ballerina e coreografa Heather Parisi sconvolge i suoi fan con una confessione shock: la sua salute è a rischio.

Nata a Los Angeles, Heather Parisi arriva in Italia più di 40 anni fa e, da all’ora, non smette di entusiasmare il pubblico che segue la sua carriera. Ballerina, cantante, coreografa, la Parisi ha la musica e la danza nel sangue, vivo di questo e per questo. Negli anni, abbiamo imparato a conoscerla meglio grazie alle sue comparse in diversi show e programmi della televisione italiana, come Amici di Maria De Filippi.

La donna ha quattro figli, tre femmine e un maschio, avuti da tre uomini diversi. Nonostante la sua vita sentimentale sia stata abbastanza movimentata, però, sono sempre stati la sua carriera e il suo talento a essere al centro della scena. A 12 anni vince una borsa di studio al San Francisco Ballet, senza aver sostenuto alcuna audizione. È stata l’unica, nel corso di tutta la storia dell’accademia, a essere voluta solo per la foto di un développé.

In Italia, è stata lanciata da Pippo Baudo. Trasferitasi nella Capitale, i giornali non fanno che parlare di Heather, che viene travolta da una folla di calore, amore e molti gossip. Ciò che non tutti sapranno, però, è che la ballerina ha a che fare con una malattia che compromette la sua vita e che non le consente di godersi le giornate come vorrebbe. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

La confessione shock di Heather

Sembra ieri quando sentivamo cantare Cicale da Heather Parisi, eppure era il lontano 1982. All’epoca, era una ragazza energetica, con il sole dentro, un uragano di vitalità e di gioia che coinvolgeva una massa di gente. Oggi, però, qualcosa nella vita della ballerina è cambiato, complice anche una malattia della quale ha parlato qualche tempo fa.

La sua confessione ha sconvolto i suoi fan, che hanno appreso che Heather soffre di agorafobia. Quando si trovava nel pieno della fama, era inseguita in continuazione da persone che volevano una foto, un autografo. Anche se la riconoscenza del pubblico fa piacere, per Heather era sempre difficile trovarsi nel pieno della folla, tanto da doversi nascondere nei negozi. Come lei stessa ha dichiarato: “La folla mi mette paura“.

Una nuova vita per la star californiana

Gli anni d’oro, per Heather Parisi, sono passati, perché la donna ha avuto modo di godersi tutto il successo. Col senno del poi, però, si è resa conto di aver trascurato la famiglia per la carriera e di essersi persa molti momenti importanti dei suoi figli.

Ad oggi, Heather è una donna diversa, più attenta alle piccole cose, alle gioie quotidiane e ha riscoperto la felicità a Hong Kong, dove vive con il compagno Umberto Maria Anzolin e con i gemelli Elizabeth e Dylan, nati nel 2010. È solo dall’altra parte del mondo che la ballerina ha rimparato a vivere dell’amore dei cari, mettendo tutto il resto in secondo piano.