Revisione auto, finalmente possiamo dirgli addio: non la paghi più

Ecco tutte le informazioni per evitare di pagare la revisione del mezzo: una operazione necessaria per chi utilizza la macchina su strada.

La revisione del mezzo è ancora una operazione obbligatoria per essere in regola, e anche per essere sicuri di viaggiare senza rischi con la propria vettura.

Ultimamente una discussione in merito alla necessità di revisione tecnica è giunta per via di un provvedimento che viene da Oltr’Alpe e che è stato applicato solamente in modo parziale.

Per evitare di incorrere in sanzioni o non essere in regola con le leggi attuali, bisogna sapere quali sono i veicoli che riguardano questa eccezione.

Vediamo insieme quali sono i mezzi che non sottostanno più all’obbligo di revisione tecnica del mezzo: non si tratta di tutti, ma solo di alcuni di loro.

I veicoli investiti dal nuovo provvedimento

L’obbligo di revisione non è mai andato giù ad alcune associazioni del mondo dei veicoli su strada: nello specifico una Federazione in particolare, all’estero, ha sempre lottato contro l’obbligo di revisione tecnica.

Parliamo della Federazione Motociclistica Francese, che da circa 10 anni è scesa in campo contro questa legge per quanto riguarda strettamente i motocicli, in quanto è stato dimostrato che eventuali incidenti dipende in parte davvero troppo piccola da un componente controllato dalla revisione tecnica – per quanto riguarda questo tipo di veicoli.

L’abolizione, ma solo per loro

In tempi recenti la Federazione Motociclisti Francesi è riuscita a ottenere l’abolizione dell’obbligo di revisione tecnica per quanto riguarda i motocicli: una questione non poco dibattuta, come si era già accennato, perché l’UE ha richiesto l’uniformazione dell’obbligo di revisione dei veicoli ogni due anni. Un’altra nazione dove l’obbligo è stato abolito è stata proprio la Danimarca.

In Danimarca, però, tale obbligo per i motocicli è stato sostituiti da controlli effettuati direttamente dalle Forze dell’Ordine: se il veicolo controllato non dovesse risultare idoneo, allora la multa sarebbe assai salata: da 336 a 2500 euro. Insomma, l’UE sembra restia ad estendere questa abolizione e allo stesso modo gli altri Paesi visto che dovrebbero organizzare un altro sistema per tenere controllati i motocicli. Basterà informarsi per comprendere se a un certo punto sarà possibile evitare di revisionare i motocicli anche qui in Italia.