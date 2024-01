Michelle Hunziker l’ha rivelato: a lui piacciono gli uomini | Rimasto senza parole

La confessione di Michelle Hunziker che ha spiazzato davvero tutti: ecco di chi si tratta e tutti i dettagli

Michelle Hunziker, nata in Svizzera nel 1977, è una conduttrice, attrice, cantante ed ex modella svizzera con cittadanza italiana.

Partita da Sorrengo, in provincia di Lugano, è arrivata in Italia come modella sfilando per importanti marchi per poi esordire in Tv nel 1994 con la trasmissione “Buona Domenica” condotta da Gerry Scotti.

Da quel momento il suo talento è emerso giorno dopo giorno passando alla conduzione di diversi programmi prima in Rai poi su Mediaset. Tra i più popolari vi sono “I Cervelloni”, “Paperissima Sprint”, “Colpo di Fulmine”, “Zelig”, “Festivalbar”, “Striscia la notizia”,ecc.

Negli anni ha portato avanti anche numerosi progetti tra l’Italia e la Svizzera tanto da venire scelta anche come presentatrice della 68esima edizione del Festival di Sanremo, fino ad arrivare ad un suo recente programma autocelabrativo “Michelle Impossibile” in cui ha ripercoso la sua carriera e vita privata (spesso al centro del gossip). Tuttavia, questi giorni a far discutere è stata una sua recente rivelazione. Scopriamo cosa è successo…

Michelle Hunziker e la sua nuova vita

Dopo la separazione da Tomaso Trussardi, Michelle continua la sua professione da nonna e si gode a pieno il suo nipotino, figlio della sua primogenita Aurora Ramazotti.

Le due oltre ad essere mamma e figlia hanno sempre dichiarato di essere molto complici e di avere un rapporto del tutto amichevole. Tra loro infatti non esistono segreti. Il loro spledido legame è noto a tutti soprattutto agli amici di Aurora tanto che uno di questi, ha scelto di parlare di un tema delicato della sua vita proprio con la Hunziker. Ecco cosa le ha rivelato…

La confessione di Michelle Hunziker che nessuno si aspettava

Per molto tempo, la conduttrice ha tenuto per sè un retroscena legato ad un volto noto al pubblico di casa Mediaset. Questo “segreto” emerso di recente, riguarda il vincitore del Grande Fratello Vip ed oggi influencer Tommaso Zorzi. Il ragazzo è molto amico ad Aurora Ramazzotti tanto che più volte all’interno del programmo ha menzionato il loro rapporto.

Conosciuti tra i banchi di scuola, ancora oggi sono molto legati. L’influencer però è anche molto affezionato alla Hunziker con cui ha fatto coming out la prima volta. “Tua mamma è stata la prima persona a cui ho detto tutto“ ha affermato Zozzi durante un’intervista doppia con Aurora. Michelle quindi è stata colei che è riuscita a spronare Tommaso e a fargli trovare il coraggio di parlare della sua omosessualità prima alla famiglia e poi ai suoi amici più cari. Insomma ancora una volta la conduttrice svizzera si è rivelata essere una persona di cui potersi fidare.