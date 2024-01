“Hanno detto che è morta”: l’annuncio su Mina è orribile | Accade in diretta tv

Un terribile annuncio è stato lanciato riguardante la morte di Mina: ecco cosa è successo e tutti i dettagli

Anna Maria Mazzini, conosciuta da tutti semplicemente come Mina, è una cantante italiana di fama internazionale e la sua voce rientra tra quelle più apprezzate nel panorama mondiale. E’ anche una produttrice discografica e conduttrice televesiva tanto da essere considerata un vero e proprio punto di riferimento per tutte le interpetri femminili.

Ripercorrendo le tappe fondamentali della sua carriera, il suo esordio avviene nel 1958 sul palco la Bussola con la canzone “Un’ anima pura“. L’anno successivo arrivano i primi riconoscimenti riconoscimenti: Juke Box d’oro, Microfono d’oro, il debutto nel cinema con “Urlatori alla sbarra” e, nel 1960, approda sul grande palco di Sanremo.

Tra i suoi brani rimasti alla storia vi sono: “Le mille bolle blu”, “Io amo, tu ami”, “È l’uomo per me”, “Tintarella di luna“, “Se telefonando“, “L’importante è finire“,ecc. Grandi duetti anche con noti cantanti come Adriano Celentano (il suo storico collega), Fausto Leali, Gino Paoli, Riccardo Cocciante.

Nel 1974 presenta con Raffaella Carrà “Mille Luci“: sono le sue ultime apparizioni televisive. Poco dopo Mina decide di abbandonare la televisione e smette di fare concerti dal vivo. Tuttavia, anche se ha scelto di vivere lontano dai riflettori, i fan non hanno mai smesso di seguirla e informarsi. Per questo motivo infatti, a far preoccupare tutti è stato un annuncio riguardante la famosa l’interpetre. Scopriamo cosa è successo…

Mina e l’incredibile annuncio

Iva Zanicchi è conosciuta oltre che per le sue doti canore, anche per le sue dichiarazioni che spesso lasciano senza parole il pubblico. Esempio ne è quello successo durante una chiacchierata nello studio di Domenica In con Mara Venier, dove si è lasciata sfuggire una parolaccia nei confronti di Blanco. C***o”, una parolaccia che la conduttrice on ha gradito particolarmente.

Questa però, non è stata l’unica gaffe della Zanicchi, che in una precedente puntata del programma, si è lasciata andare in un commento dramatico che ha gelato lo studio.

I dettagli della dichiarazione di Iva Zanicchi

Nella puntata del 29 gennaio la conduttrice si è cofrontata con Iva sulla 73esima edizione del Festival di Sanremo in cui si sono esibiti Albano, Gianni Morandi e Massimo Ranieri. A tal proposito Mara ha chiesto a Iva se avesse avuto la possibilità con quale artista le sarebbe piaciuto duettare. La risposta è stata davvero inimmaginabile.

“Ma per esempio Ornella Vanoni e Patty Pravo? Ti stanno simpatiche loro?”, suggerisce Mara. “Ma non stanno tanto bene loro” – continua Iva – “…io vorrei riportare in vita Mina! Mi hanno detto che è morta“. Tale commento ha generato stupore in studio tanto che la stessa, dopo essersi resa conto dell’affermazione ha cercato di spiegare a tutti che la sua affermazione era ironica.“No, intendevo che la vorrei riportare in vita artistica, in scena”. A ribadire il concetto è stata anche zia Mara che ha ripetuto ” stava solo scherzando”.