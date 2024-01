Lorella Cuccarini, amnesia in diretta televisiva: di fretta in ospedale | L’ansia dilaga

La nota ballerina e celebrità perde la memoria, un evento incredibile: tutti i suoi fan sono rimasti scioccati per l’accaduto.

Lorella Cuccarini è ormai una delle figure di spicco del mondo dello spettacolo del Bel Paese, e negli anni ha saputo raccogliere una platea di affezionati davvero gremita.

I suoi musical nei teatri più importanti della nazione hanno riscosso un successo davvero incredibile, così come le sue perfomance in televisione in vari ruoli.

Nello specifico, ha raggiunto una fetta molto importante e giovane di pubblico grazie alla sua partecipazione al programma di Maria De Filippi Amici, in cui giovani promesse del ballo e del canto si sfidano tra loro finché non viene decretato il vincitore o la vincitrice. Lorella ha assunto per qualche tempo la sedia da coach e giudice dei ragazzi e delle ragazze partecipanti al talent.

A quanto pare, però, il bellissimo sorriso di Lorella Cuccarini sembra non essere stato abbastanza splendente durante un episodio molto particolare: vediamo cosa è successo.

La celebrità in difficoltà

La cantante di La notte vola è anche parecchio attiva sui social network, segno che il popolo del web, anche la parte appartenente alla generazione più giovane, la apprezza molto.

Ripercorrendo i punti salienti della sua carriera, la performer ha ricordato ultimamente l’episodio relativo all’amnesia raccontandolo per filo e per segno.

Il ricordo di Lorella

Il tutto si è verificato proprio durante uno show, così racconta Cuccarini: “Una volta non mi presero in una presa aerea… Ho fatto questo tonfo a testa in giù… non ricordai quello che avevo fatto. Sono andata in ospedale per fare un controllo”, ha detto. Insomma, la vita da ballerina presenta non pochi rischi a quanto pare, cose simili sembrano potenzialmente poter avvenire quando si effettuano passaggi complessi.

In ogni caso, Cuccarini sembra essersi ripresa alla grande: probabile che la breve amnesia sia stata frutto dello shock relativo alla caduta inaspettata e che, quindi, avesse dei ricordi molto confusi in merito. La ballerina parla molto bene anche di Maria De Filippi, la cui offerta di lavorare ad Amici ha molto apprezzato: è un lavoro che ama, le permette di stare in contatto con giovani ballerini o cantanti, chissà se non le ricordino proprio se stessa quando aveva la loro età!