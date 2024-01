Piersilvio Berlusconi, avete mai visto il suo mega jet privato? È una città che vola

La vita di Pier Silvio Berlusconi, i comfort, i lusso e le responsabilità: avete visto il suo jet? è davvero pazzesco.

Il 2023 è stato un anno davvero complesso per il noto imprenditore Pier Silvio Berlusconi, figlio del noto politico venuto a mancare proprio nell’anno passato.

Ha dovuto, infatti, prendere in mano e del tutto le redini di Mediaset, una delle più importanti reti televisive nazionali di intrattenimento e informazione: la Mediaset Night sarà, senza dubbio, stata una dura prova per lui.

Il figlio di Berlusconi, infatti, ha voluto sin da subito introdurre nuove direttive per quanto riguarda i programmi Mediaset, soprattutto quelli di punta: tra le intenzioni anche quella, che ha fatto scalpore, di dire addio al ‘trash’ che molti attribuivano a diversi programmi della rete. Ne sono derivate alcune estromissioni, come quella di Barbara d’Urso, e acquisizioni, come, ad esempio, quella di Myrta Merlino al suo posto.

Sono questi i mesi in cui si concretizzano i risultati delle sue scelte, ma intanto Pier Silvio sfoggia il jet messo a disposizione proprio dal padre: è bellissimo.

Il mezzo di trasporto più bello di sempre

Per capire la portata di questo mezzo è necessario ripercorrerne la storia: Alba Servizi Aerotrasporti (Asa) è la società controllata da Fininvest che si occupa dei jet di Berlusconi.

La flotta dell’ex premier è composta da un Hawker 4000, un Gulfstream V I-Deas, un Hawker 750 e un Hawker 800. Pagati 76,4 milioni di euro, nel 2012 valevano 41,02 milioni di euro e nel 2013 35,2 milioni.

Di padre in figlio

I dati odierni non sono ancora noti, ma prima del passaggio a miglior vita di Berlusconi, la sua flotta era in grado di garantire un lavoro a ben 17 piloti. Il pezzo a cui ci riferiamo oggi, però, è il più pregiato della collezione.

Si tratta del Gulfstream V, uno dei più lussuosi business jet sul mercato, in grado di coprire il raggio trans oceanico. Insomma, Berlusconi Jr non si fa certo mancare niente: e giustamente! Sarebbe un peccato avere un mezzo del genere o non sfruttarlo – sarebbe quasi criminale persino non vantarsene. Insomma, il jet è davvero meraviglioso, e ha bisogno di molto denaro anche per essere mantenuto oltre che acquistato – basta pensare al carburante.