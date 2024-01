Adriano Celentano ama un’altra “donna”: è una 26enne e paga sempre lui | Ecco chi è

Adriano Celentano c’è un altro amore nella sua vita, nessuno se lo sarebbe aspettato: ecco di chi si tratta

Adriano Celentano, nato a Milano nel 1983, è un personaggio unico nella storia della musica italiana: cantautore, attore, showman, regista, sceneggiatore ed anche stimato autore televisivo.

Considerato l’ Elvis Presley italiano, è stato tra i primi artisti capaci di adeguarsi alle trasformazioni del mondo della musica rimanendo empre un passo avanti nel corso della sua carriera.

Soprannominato “Il Molleggiato” a causa del suo modo di ballare, ha scritto pezzi unici nella storia del panorama musicale italiano come “24mila baci“, “Azzurro“, “Il ragazzo della via Gluck” e ancora “L’emozione non ha voce” . “A un passo da te con Mina“, ecc. Anche nel cinema ha saputo lasciare il segno tanto da vantare 40 partecipazioni come attore.

Un bagaglio professionale davvero ricco che diviene difficile persino riassumerlo, ma che di certo ha fatto di lui un’artista unico nel suo genere. Oggi Adriano all’età di 85 anni si è ritirato dal mondo dello spettacolo ma in un modo o nell’altro sa sempre come far parlare di sè. Infatti recenti indescrizioni hanno parlato di un altro amore. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

Adriano Celentano e l’amore: spunta inaspettatamente lei

Adriano Celentano oltre ad essere il personaggio che meglio rappresenta l’immagine dell’Italia nel mondo, è noto per la sua storia d’amore con Claudia Mori. Entrambi rientrano tra le coppie più longeve del mondo dello spettacolo italiano. I due cantanti dalla cui unione è nato anche un legame artististico sono sposati da ben 58 anni.

Il loro matrimonio avvenuto in gran segreto nel 1964 è riuscito a superare anche ostacoli difficili e presunte crisi che sono subentrate negli anni. In realtà la Mori in diverse interviste ha sempre sostenuto di non aver mai contemplato la scelta di divorziare dal marito. Tuttavia la cantante non sarebbe l’unico amore del molleggiato che invece pare abbia un’altra fiamma oltre lei…

Adriano Celentano perdutamente innamorato di lei

In pochi sanno che il cuore del grande Adriano Celentano non batte solo per la Mori. Dal 1995 infatti, lo showman coltiva una grande passione per un’auto molto originale: una Mercedes s600 grigio metallizzato, dalle prestazioni notevoli con 400 cavalli e seimila di cilindrata. La vettura tedesca fa parte della categoria di lusso del marchio e negli anni ’90 era tra le migliori auto sia per le prestazioni che per la qualità costruttiva.

Nonostante la macchina non sia tra le ultimissime. dato l’anno di immatricolazione, non ha salvato il cantante dalle numerose critiche legate alla quantità di emissioni dell’auto. Questo però non è stato motivo di ostacolo nella sua passione che al contrario l’uomo continua a coltivare. Per lui la macchina fa parte della famiglia avendola da più di 20 e del resto come dargli torto.