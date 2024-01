Enrico Papi, la rivelazione è drammatica: vita a rischio per mogli e figli

Una notizia davvero incredibile proviene da uno dei conduttori più stimati della televisione italiana: i fan sono sotto shock.

Parliamo nel noto conduttore Enrico Papi, un uomo che ha fatto un pezzo di storia della televisione italiana pop e di intrattenimento soprattutto negli ultimi anni 40 anni.

Ricordiamo, ad esempio, il celebre Sarabanda: la trasmissione in cui, attraverso pochissime note, i concorrenti erano chiamati a indovinare il titolo della canzone.

Non solo: Enrico Papi è tornato sulla cresta dell’onda proprio negli ultimi anni, quando ha condotto, ad esempio Big Show su Canale 5, insieme a personaggi di eccezione come Cristina D’Avena , Scintilla e Zeudi di Palma.

Ultimamente, però, sembra che un evento particolare sia trapelato proprio sul conto di Enrico Papi e in merito alla sua vita familiare e genitoriale.

La rivelazione di Papi

Enrico Papi: un vip che abbiamo sempre visto con un sorriso accattivante sulle labbra, pronto a condurre degli show di intrattenimento che facevano impazzire una gremita platea di pubblico a casa.

“Mooseca”, uno dei claim che ricordiamo essere espressi dal noto conduttore, richiama una idea di festa e di goliardia tutta italiana, che in seguito a questa news molti hanno detto non essere più la stessa.

Una notizia incredibile: il dramma in famiglia Papi

Si tratta di un evento avvenuto pochi anni fa, proprio nel 2017, quando la famiglia di Enrico Papi si trovava in vacanza a Miami, in Florida. L’intera famiglia infatti, ha dovuto fare i conti niente di meno con l’Uragano Irma! Lo stesso Papi si adoperò per mettere in sicurezza tutta la sua famiglia, cercando dei voli che potessero evitare il loro soggiorno nei luoghi dell’uragano.

Dopo attimi di grande incertezza e paura, durati in tutto ben 50 ore, la famiglia si è riunita nella Capitale. In fin dei conti, Papi seppe mantenere il sangue freddo necessario a risolvere la situazione, una calma che, successivamente, gli permise anche di far alcune considerazioni. Infatti, lui e la sua famiglia hanno vissuto negli USA sin dal 2008, e che situazioni simili in quel luogo sono più che frequenti. Probabilmente, quindi, è stato felice che tutto, infine, sia andato per il meglio, e che la famiglia lo ricorderà sempre come il marito e il padre che ha saputo mantenere la calma quando sarebbe stato facile agitarsi.