Daniele Bossari, l’addio doloroso alla figlia: “Una scelta sofferta” | Dramma enorme

Il noto conduttore Daniele Bossari si lascia andare a una confessione scioccante e struggente: la notizia riguarda la figlia.

Daniele Bossari torna a far parlare di sé, ma questa volta per via di un problema che va ben oltre il semplice gossip. Il conduttore, lo scorso anno, ha dovuto affrontare una malattia che gli ha cambiato la vita. Gli è stato diagnosticato un carcinoma alla base della lingua che, fortunatamente, oggi è guarito.

Nonostante le difficoltà e i brutti momenti, Bossari è riuscito a trovare uno spiraglio di coraggio proprio in sua moglie Filippa Lagerback. I due sono inseparabili dall’anno 2000 e, ancora oggi, dopo un matrimonio e una figlia, non smettono di amarsi, rispettarsi e supportarsi. Daniele, oltre il tumore, ha dovuto combattere anche contro la depressione, malattia della quale aveva parlato apertamente durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Oggi, pare che Bossari debba fare i conti con un nuovo dolore. Ad annunciarlo, è stato proprio lui, che sta vivendo un dramma immenso, che non avrebbe mai immaginato. I suoi fan sono rimasti scioccati dalla dichiarazione del boss del paranormale. Scopriamo insieme cosa ha confessato Daniele.

Daniele Bossari parla a cuore aperto

Dopo 18 anni di amore, Daniele e Filippa si sono sposati, con rito civile, nel 2018. L’uomo ha fatto la proposta di matrimonio alla sua consorte proprio in occasione della semifinale della seconda edizione del Grande Fratello Vip, edizione che è stata vinta dallo stesso Bossari. Nonostante la loro solida unione, ci sono stati dei momenti difficili da superare e con cui fare i conti, uno legato anche alla figlia Stella, nata nel 2003.

Ai microfoni di Casa Chi, l’appuntamento su Instagram con Sophie Codegoni, la coppia ha parlato del loro rapporto, soffermandosi, in particolar modo, su una vicenda che riguarda Stella. La ragazza ha deciso di andare via di casa, per spiccare il volo, ma questa decisione non ha lasciato affatto indifferenti i suoi genitori. Daniele, ma in particolar modo Filippa, hanno parlato di “una scelta sofferta“. Andiamo a vedere cosa ha dichiarato la Lagerback in merito alla vicenda.

Le parole di Filippa

Al web, Filippa ha confessato: “Poi sono stata felice. Credo che se lasci libero qualcuno, quel qualcuno poi tenda a tornare. Con lei è andata così perché poi c’è stata un’evoluzione nel nostro rapporto”.

Giunta la maggiore età, Stella ha deciso di volare via del nido materno per creare una sua dimensione, ma ciò non vuol dire che il suo rapporto con i genitori verrà intaccato, anzi. Come la mamma stessa ha dichiarato, la distanza ha persino rafforzato il rapporto tra lei e la figlia. Neanche per Daniele sarà stato facile dire addio, in casa, alla sua prima e unica figlia, ma sarà sicuramente felice della donna che sta diventando e dei valori che le ha trasmesso.