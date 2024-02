Santi Francesi, non immagini di chi è il fidanzato il cantante Alessandro: è l’attrice più famosa di Italia

Da X Factor al Festival di Sanremo, i Santi Francesi sono pronti a salire sul palco del teatro Ariston: il nome della fidanzata di Alessandro.

Nonostante siano molto giovani, la carriera dei Santi Francesi, ovvero Mario Francese e Alessandro De Santis, è iniziata ormai diversi anni fa, quando il duo ha deciso di prendere parte alla diciassettesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, in onda su Canale 5.

Allora, però, il duo si era presentato con un altro nome e non con quello dei Santi Francesi, ovvero i The Jab. I due proponevano un genere molto particolare, fatto di giochi di parole e sonorità elettroniche che però pubblico e professori non hanno compreso davvero.

In particolare, il duo si è ritrovato a dover fare i conti con Rudy Zerbi, che pur intravedendo in loro del talento, li trovava ancora piuttosto acerbi e non pronti ad affrontare un percorso duro e complicato come quello di Amici.

Per questo motivo i The Jab furono eliminati nella fase pomeridiana dello show, prima ancora di arrivare al serale.

La carriera dei Santi Francesi fino a Sanremo

Dopo l’esperienza ad Amici, i The Jab hanno deciso di prendersi una pausa dalla televisione per riflettere sulla direzione da dare al proprio percorso musicale. Così dopo qualche anno passato lontano dalle scene, hanno deciso di riprovare la strada dei talent show, presentandosi questa volta a X Factor con il nome di Santi Francesi, dalla fusione dei loro due nomi.

A X Factor il duo ha ottenuto un grande successo ed è riuscito ad arrivare non solo alle fasi finali del programma, ma addirittura a vincerlo. I Santi Francesi hanno scelto poi di cavalcare l’onda presentandosi a Sanremo Giovani e anche qui sono arrivati tra i primi classificati, garantendosi un posto di diritto tra i big in gara. Ma i due si sono ritrovati a dover fare i conti anche con il gossip ed in particolare Alessandro è finito sulle prime pagine dei settimanali per le sue questioni di cuore.

Ecco chi è la fidanzata di Alessandro De Santis dei Santi Francesi

Come molti cantanti, anche i Santi Francesi tengono alla loro riservatezza e fanno il possibile per mantenere al sicuro dal gossip la loro vita privata. Negli ultimi tempi però sono state diffuse alcune foto che ritraggono Alessandro De Santis insieme alla sua fidanzata, la nota attrice Matilda De Angelis.

Matilda è una delle attrici più apprezzate del cinema di oggi e nella sua carriera ha già preso parte a numerosi film e serie per la televisione e le piattaforme streaming. Dopo aver preso parte a Tutto può succedere, Matilda infatti è stata la protagonista della serie Netflix Lidia Poet, in cui ha interpretato il primo avvocato donna della storia.