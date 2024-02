Dargen D’Amico, la sua dolce metà è la migliore amica della Ferragni: lei sì che è famosissima

Una relazione ancora non confermata ma evidente agli occhi di tutti: ecco chi è la fidanzata del celebre rapper e cantautore.

Dargen D’Amico ha ottenuto un notevole successo durante gli ultimi anni, a seguito della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2021 con il brano Dove si balla. Da un pò di tempo a questa parte svolge però anche il lavoro di cantautore, DJ e produttore discografico. Negli ultimi anni si è anche affermato come personaggio televisivo, facendosi amare dal grande pubblico italiano.

Il suo nome all’anagrafe è Jacopo Matteo Luca D’Amico ed è nato a Milano nel 1980. Fin da giovanissimo si è appasionato al freestyle, stile con cui partecipava alle sfide per le strade della metropoli. È il fondatore dell’etichetta discografica indipendente Giada Mesi insieme a Francesco Gaudesi.

Per anni ha definito il suo genere musicale come “emo rap”, alludendo alle tematiche personali trattate nelle sue canzoni. Poi ha iniziato a definirsi un “cantautorap”, ma ha smentito quest’affermazione durante la sua partecipazione al podcast Muschio Selvaggio, condotto dal suo caro amico Fedez.

I due infatti sono entrambi in giuria nel programma X Factor, ma si frequentano anche fuori dagli studi televisivi. Inoltre, Dargen ha partecipato alla stesura del testo Chiamami per nome, brano portato sul palco dell’Ariston da Fedez e Francesca Michelin, lo stesso anno in cui ha partecipato anche il cantautore.

La vita lontana dai riflettori

Dargen D’Amico non ama condividere molto della sua vita privata. Nonostante la fama, resta un personaggio introverso e riservato, tutela la sua privacy e non condivide molto sui social. Eppure ad alcuni followers più attenti non è passato inosservato un dettaglio particolare.

Il cantante è spesso apparso in compagnia di una ragazza di origini senegalesi durante gli eventi dei Ferragnez. Entrambi condividono foto scattate nello stesso momento e negli stessi luoghi, ma sempre senza tag. Chi è questa ragazza misteriosa?

Chi è la fidanzata di Dargen D’Amico

La bellissima ragazza che condivide la vita con il cantante si chiama Giulia Peditto. Fisico scultoreo, capelli ricci e pelle olivastra, sappiamo che è un’istruttrice di yoga grazie al suo profilo Instagram, su cui vanta quasi 30mila follower. Ovviamente la sua clientela è molto selezionata: tra le persone che prendono lezione da lei, troviamo le tre sorelle Ferragni, ma soprattutto con Chiara, con la quale è spesso in compagnia, ha un rapporto davvero speciale.

Intanto sia Giulia che Dargen continuano a non pubblicare foto insieme, ma le conferme arriveranno pian piano. Non ci resta che attendere una possibile dichiarazione da parte dei diretti interessati.