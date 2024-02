Gazzelle, la sua fidanzata è famosissima: l’avete appena vista in una nota serie

Gazzelle è uno dei cantanti che si esibiranno sul palco del Festival di Sanremo 2024 ma in pochi conoscono la sua fidanzata: di chi si tratta.



Siamo ormai entrati nel vivo del Festival di Sanremo 2024, il quinto condotto in modo consecutivo da Amadeus, il quale ha già dichiarato che dopo questa esperienza ha intenzione di prendersi una pausa e non essere più il conduttore il prossimo anno.

Per quanto riguarda l’attuale edizione della kermesse canora più importante del nostro paese, però, Amadeus ha già preparato tutto, a cominciare dalle canzoni e dagli artisti che saliranno sul palco del teatro Ariston di Sanremo a partire da questo martedì 6 febbraio.

Come sempre le scelte di Amadeus sono state particolari e hanno cercato di accontentare tutti i gusti e coprire quante più fasce di persone possibili, dai più adulti ai più giovani, come già era stato per quanto riguarda le passate edizioni del festival.

Tra i cantanti più amati dalle giovani generazioni c’è sicuramente Gazzelle, che in questi anni è diventato sempre più famoso tra i ragazzi e che salirà per la prima volta sul palco del teatro Ariston.

Chi è Gazzelle, il cantante in gara al festival di Sanremo

Gazzelle è lo pseudonimo di Flavio Pardini, un ragazzo romano che inizia a suonare all’età di 22 anni e diventa celebre nella scena indie romana e poi in quella nazionale. Il primo disco a renderlo celebre è stato Superbattito e in particolare il singolo Quella te, contenuto all’interno dell’album.

Da lì per il cantautore romano è arrivato un successo dietro l’altro, fino ad arrivare alla sua consacrazione al Festival di Sanremo 2024, dove presenterà il singolo Tutto qui. L’artista si esibirà quindi dal 6 al 10 febbraio prossimi, data in cui si scoprirà il nome del vincitore dell’edizione. Ma vediamo invece i segreti della vita sentimentale del noto artista.

Chi è Ilaria Loriga, la fidanzata del cantante Gazzelle

Nonostante Gazzelle sia oggi un cantante piuttosto affermato, il giovane romano ha sempre fatto tutto il possibile per mantenere quanto più possibile riservata la sua vita privata e per questo in pochi conoscono la sua situazione sentimentale.

Il cantante è però fidanzato con una giovane ragazza di nome Ilaria Loriga, classe 1998, anche lei nota nel mondo dello spettacolo. Ilaria, infatti, è un’attrice che ha già recitato in diversi film e serie tv per il cinema e la televisione. In particolare la Loriga ha preso parte alla serie Netflix Luna Park con Simona Tabasco e ha anche recitato nel film per il cinema Amleto è mio fratello di Francesco Giuffrè.