Caldaia, ricorda sempre di premere questo pulsante segreto: risparmi 1000€

Caldaia, un pulsante segreto per librarti da tutti i pensieri in merito all’arrivo della bolletta: vediamo come fare.

La caldaia è un elemento imprescindibile per una casa confortevole: ci permette di avere acqua calda e quindi riscaldamenti, se abbiamo i termosifoni, in inverno.

Siamo proprio nella stagione in cui si accendono i termosifoni, e la preoccupazione più grande, di questi tempi, è il successivo arrivo della bolletta: si tenta, quindi, di economizzare attraverso alcuni accorgimenti.

Ad esempio si evita di tenere accesi i riscaldamenti durante la notte, dotandosi, invece, di una coperta molto calda; oppure si tende a coprirsi in casa o utilizzare termocoperte elettriche per non trovare sorprese troppo deludenti nella bolletta del gas.

Dovete sapere, però, che c’è un metodo molto semplice per abbassare i consumi: si tratta solamente di spingere un pulsante.

Un pulsante “magico”

Questo tipo di rimedio è perfetto soprattutto per chi si ritrova ad accontentarsi di termosifoni non del tutto bollenti, pertanto, se il calore non è al massimo, si ritroverà a spendere tantissimo visto il tempo più lungo di utilizzo dei termosifoni.

Prima di chiamare una persona che sia specializzata è bene controllare questo pulsante, per evitare di buttare altri soldi inutilmente. Cambia posizione a seconda della vostra caldaia, in base alla presenza o meno del display.

Come fare

Se siete in possesso di una caldaia moderna, con display, bisogna premere il tasto contrassegnato dai simboli de sole e della neve: il pulsante deve essere premuto finché sul display non appare il fiocco di neve. Significa che siete riusciti nell’impesa di impostare la caldaia, e quindi la temperatura dell’acqua, in modalità “inverno”, così che sia più calda.

Se, invece, la vostra caldaia non ha il display basta cercare una manopola che potete girare dal simbolo del sole a quello della neve, e il gioco è fatto. A volte bastano poche parole e un piccolo fatto in più da conoscere per poter migliorare anche di tanto la nostra qualità di vita: non fatevi ingannare dalla consuetudine e cercate sempre una soluzione, tutto è valido purché sia legale. Anche questo inverno riusciremo ad andare avanti tra coperte e riscaldamenti, in questo caso la temperatura mite e non rigida ci aiuta, seppure non sia certo un sintomo positivo da parte del pianeta che è afflitto dall’inquinamento e dal surriscaldamento globale.