Giovanni Allevi, la verità sulla malattia a un passo da Sanremo: “Per ritrovare le forze…”

Il Maestro di musica contemporanea ha ammesso la verità: le sue parole riguardo la sua malattia a pochi giorni dal suo arrivo al Festival.

Giovanni Allevi è uno dei massimi esponenti della musica dei giorni nostri. Come da lui stesso confermato, non gli piace definirsi compositore di musica classica, bensì di musica contemporanea. Lo vedremo come ospite della seconda serata del Festival di Sanremo, nonostante non sia un periodo ottimale per lui.

Classe ’69 e originario di Ascoli Piceno, si è diplomato presso il conservatorio Francesco Morlacchi di Perugia nel 1990, e successivamente si è formato al conservatorio Giuseppe Verdi a Milano. Il suo debutto nel mondo della musica è avvenuto nel ’97 con la pubblicazione del suo album 13 Dita.

Intanto l’anno successivo si è laureato in Filosofia con il massimo dei voti e la lode all’Università degli Studi di Macerata. Negli anni è stato criticato duramente dall’ambiente musicale classico ed è stato messo in dubbio soprattutto il suo talento, oltre al suo stile compositivo.

È noto che sia autistico ad alta funzionalità e negli anni ha sofferto spesso di attacchi di panico. Oggi è sposato ed è padre di due figli ma, nonostante la bellissima famiglia e il grande successo, sta facendo i conti con una terribile malattia.

La diagnosi della malattia

A giugno del 2022 ha annunciato tramite i social di essere affetto da mieloma multiplo. La diagnosi funesta l’ha costretto ad allontanarsi dalle scene per un po’ di tempo, ma tra poche ore farà il suo ritorno sulle scene di uno dei teatri più celebri d’Italia.

L’annuncio è avvenuto nel modo più naturale e personale possibile. “Non ci girerò intorno: ho scoperto di avere una neoplasia dal suono dolce: mieloma, ma non per questo meno insidiosa“, ha spiegato nel post di Instagram. La malattia ha avuto conseguenze devastanti, come ha ammesso poco tempo fa.

L’inaspettata ammissione del compositore

La malattia gli ha causato delle fratture ossee irreparabili, tanto da avvertire costantemente dolore. Nonostante la sua carriera abbia subìto un arresto forzato, non si è perso d’animo e ha continuato a comporre melodie nuove. Inoltre, sempre tramite i social, ha confessato la soluzione che gli permette di vivere la vita più positivamente.

“Per ritrovare le forze ed accogliere con dolcezza il dolore, tutte le mattine all’alba vado a camminare lungo il Naviglio, aggiungendo ogni volta qualche metro al percorso. Sono accolto dalla bellezza silenziosa del paesaggio e da qualche sorriso di incoraggiamento”: ha scritto sotto una foto in cui appare sorridente. A poche ore dalla sua partecipazione a Sanremo, ha svelato il suo rimedio per affrontare la malattia in modo ottimista e senza scoraggiarsi. Sicuramente sul palco invece proporrà una delle composizioni che ha creato un questi due anni di stop.