Rosa Chemical, vita privata, rapporto con Fedez, carriera: tutto sul cantante che si esibisce dal Suzuki Stage

Chi è Rosa Chemical, il cantante trasgressivo che dopo lo scorso Festival di Sanremo ha fatto tanto parlare di sé.

In passato ha fatto discutere con la sua musica mentre lo scorso anno è riuscito a diventare quasi virale, finendo sulle prime pagine di tutti i settimanali di gossip. Conosciamo meglio Rosa Chemical, ospite sul Suzuki Stage per Sanremo 2024.

Il suo nome all’anagrafe è Manuel Franco Rocati. Classe ’98, è originario di Rivoli, ma ben presto si è trasferito ad Alpignano, nella provincia di Torino. Non sappiamo bene quando si è avvicinato alla musica per la prima volta, ma è certo che durante l’adolescenza si dedicava alla realizzazione di graffiti stradali e successivamente ha dato inizio alla sua carriera musicale nel 2018 con la pubblicazione del singolo Kournikova.

Dal primo momento si è fatto conoscere con lo pseudonimo Rosa Chemical, che prende spunto dal nome di sua madre (Rosa) e dal nome della band My Chemical Romance. Grazie al successo ottenuto, lo stesso anno del debutto è diventato modello per la nota casa di moda Gucci.

Dal mese di febbraio 2019 ha iniziato una cospicua produzione di singoli e inediti, racchiusi nel suo primo album Okay Okay!!. Ottiene visibilità grazie al singolo Tik Tok, in collaborazione con Radical, entrando nella classifica Viral 50 di Spotify Italia.

La sua prima volta al Teatro Ariston

Nel 2020 ha pubblicato il suo secondo album Forever, ed esattamente un anno e due mesi dopo, a marzo 2021 ha rivelato su Instagram che sarebbe uscito l’album Forever And Ever, una repack dell’album Forever con cinque nuovi brani in più.

A febbraio 2022 è salito sul palco del Teatro Ariston per la prima volta, accompagnando il cantante Tananai nella serata delle cover. I due hanno portato la canzone Comincia tu, un arrangiamento del brano A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà.

La controversa partecipazione a Sanremo 2023

A dicembre 2022 è stata annunciata la sua partecipazione ufficiale alla gara canora di Sanremo. Il rapper ha portato il brano Made in Italy, un inno alla libertà di genere e orientamento sessuale. Durante una delle serate, Rosa Chemical ha messo in atto atteggiamenti intimi e sensuali verso Fedez, il rapper marito di Chiara Ferragni, imprenditrice digitale e conduttrice dell’edizione 2023.

I due sono stati denunciati per atti osceni in luogo pubblico, anche se poi la procura non ha considerato quanto accaduto un reato e ha archiviato il caso. Tra i due rapper sembra esserci un rapporto amichevole da anni. Infatti molti hanno trovato eccessivo il clamore intorno alla vicenda dato il loro livello di confidenza. Oggi Rosa Chemical si dedica alla carriera e lo vedremo sul palco del Suzuki Stage durante la seconda serata del Festival.