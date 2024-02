Eros Ramazzotti, ricordate com’era ai suoi esordi? Com’è cambiato il cantante più amato dagli italiani

L’iconico cantante ormai ha alle spalle una carriera di oltre 40 anni, ma lo ricordate agli esordi? Ecco com’era.

La sua voce unica e il significato profondo dei suoi testi sono il suo segno distintivo: Eros Ramazzotti è uno dei cantanti più amati dell’intero panorama musicale italiano e non. Presto lo vedremo sul palco dell’Ariston, ma questa volta come ospite.

All’anagrafe il suo nome è Eros Luciano Walter Ramazzotti. Classe ’63, è nato e cresciuto nel quartiere periferico di case popolari di Roma sud-est Cinecittà. Fin da giovanissimo ha mostrato un sincero interesse e una spiccata predisposizione per la musica e il canto, studiando dapprima pianoforte e chitarra.

Dopo aver fallito a 14 anni l’ammissione al Conservatorio di Roma, si è iscritto a ragioneria senza completare gli studi. A quel punto, la difficile vita del suo quartiere lo ha spinto a dedicarsi completamente alla musica, tanto da partecipare al concorso Voci Nuove del Festival di Castrocaro nel 1981.

La vittoria gli ha permesso di iniziare a lavorare grazie alla sua più grande passione, viaggiando per tutta Italia. Il primo vero approccio importante al mondo della musica è avvenuto però solo nell’83 ai Castelli Romani, quando ha portato il brano Pezzi di vetro di Francesco De Gregori.

Eros, un artista internazionale

Da quel momento la sua carriera è stata tutta in discesa: un successo dopo l’altro l’hanno consacrato come uno dei più noti esponenti della musica leggera italiana. In tutta la sua carriera ha venduto circa 70 milioni di dischi, diventando uno degli artisti italiani ad averne venduto di più in assoluto.

Può vantare inoltre delle collaborazioni artistiche non indifferenti con artisti di calibro internazionale, quali Luciano Pavarotti, Tina Turner, Cher, Anastacia, Julio Iglesias, Joe Cocker, Ricky Martin, Luis Fonsi, Helene Fischer, Laura Pausini, Andrea Bocelli e Patsy Kensit. Ha collezionato premi prestigiosi e ha partecipato agli eventi più importanti in Italia e nel mondo, ma ricordate com’era quando era un giovane cantante con un bagaglio ricco di speranze?

Ramazzotti negli anni degli esordi

Nel 1984 è salito per la prima volta sul palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte, portando il brano Terra Promessa. Quell’edizione è stata vinta proprio da lui, grazie alla canzone dall’arrangiamento vagamente dance. Da quel momento è iniziata la sua ascesa verso il successo.

Ha partecipato al Festival nelle due edizioni successive tra i Big, classificandosi al sesto posto e vincendo nel 1986 con Adesso tu. Era un ragazzo poco più che ventenne, che si presentava sul palco con t-shirt bianca, jeans e giacca di pelle. Oggi Eros è una persona completamente diversa, più consapevole, con molta esperienza alle spalle. In un’intervista per Il Mattino, ha ammesso parlando del passato: “A quel ragazzo direi di stare tranquillo, che tutto andrà bene“.