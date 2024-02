Bresh, tutto ciò che c’è da sapere sul cantante che si esibirà sulla Costa Smeralda: età, carriera, vita privata

Tra i cantanti che si esibiranno sulla nave Costa durante il Festival di Sanremo 2024 c’è anche Bresh, un giovane artista molto amato.



Anche quest’anno, Amadeus ha deciso di rendere il Festival di Sanremo un grande evento, in grado di coinvolgere tutta la città di Sanremo e anche i milioni di telespettatori che ogni anno aspettano con trepidazione di assistere alle performance dei cantanti in gara e scoprire quale dei brani dei big riuscirà ad ottenere la tanto ambita Palma d’oro.

Proprio per questo motivo, il presentatore del Festival ha deciso di non relegare le canzoni al solo teatro Ariston, a cui ben pochi hanno la fortuna di accedere, ma di fare del festival una grande festa dislocata in vari punti della città dei fiori.

Pertanto ogni sera nel pieno centro di Sanremo, in Piazza Colombo, da martedì 5 febbraio a sabato 10 si esibiscono alcuni artisti molto amati dai giovani e non solo, che intratterranno gratuitamente tutti coloro che si trovano in città proprio nei giorni del festival.

Inoltre, ritorna anche la nave Costa Smeralda, a bordo della quale ogni sera un artista diverso intratterrà le persone che sono salite a bordo per vivere un’esperienza unica nel suo genere.

Gli artisti che si esibiranno sulla nave Costa Smeralda durante il Festival di Sanremo

Per quanto riguarda gli artisti che scalderanno l’atmosfera di Piazza Colombo con continui collegamenti con il teatro Ariston e con lo stesso Amadeus, sappiamo che ci saranno Paola e Chiara, Arisa, Rosa Chemical, Tananai e Lazza.

Per quanto riguarda invece i cantanti che si esibiranno sul palco della nave Costa, anch’essa in collegamento diretto con Sanremo e il teatro Ariston, sappiamo che ci saranno Tedua, Bresh e Gigi D’Agostino.

Bresh, chi è il cantante che salirà sulla nave Costa durante il Festival di Sanremo

Tra gli artisti che saliranno sul palco della nave Costa Smeralda nella frenetica e attesissima settimana sanremese c’è anche Bresh, un giovane rapper genovese che nell’ultimo anno si è fatto conoscere dal grande pubblico.

Il vero nome di Bresh è Andrea Brasi ed è nato nel 1996. Appassionato di musica sin da ragazzo, ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica nel 2013 e da allora vi è rimasto, iniziando delle collaborazioni con altri artisti emergenti tra cui Tedua e Rkomi, che negli ultimi anni hanno vissuto una grande esplosione. Il vero successo per Bresh è però arrivato lo scorso anno, grazie ai brani Guasto d’amore e Parafulmini con Ernia e Fabri Fibra. Un inizio scoppiettante quindi in attesa di nuovi successi.