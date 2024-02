Russell Crowe, tutto quello che c’è da sapere sul super ospite della terza serata di Sanremo: chi è, vita privata, carriera

Nella terza puntata del Festival l’attore sarà protagonista indiscusso della serata: ecco chi è il super ospite di Sanremo 2024.

Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo dal 2020, lo aveva già confermato mesi fa: nella 74^ edizione vedremo Russel Crowe su quell’iconico palco. Il momento è attesissimo da tutto il pubblico italiano, dato che si tratta di un ospite davvero importante.

Classe ’64, il suo nome completo è Russell Ira Crowe. È nato in Nuova Zelanda, a Wellington, ma può vantare origini gallesi, scozzesi, italiane, irlandesi, tedesche, svedesi e norvegesi. È cresciuto con i genitori che si occupavano dei catering dei set cinematografici, occasione che gli ha permesso di avvicinarsi pian piano al mondo della recitazione.

Ha ottenuto inizialmente ruoli secondari e come protagonista di alcuni film australiani, non ottenendo un grande successo. La notorietà è arrivata solo nel 1997, quando ha interpretato l’agente Bud White in L.A. Confidential, ruolo che gli ha permesso di farsi riconoscere come una star di Hollywood e successivamente ottenere la stella 2404 nella Hollywood Walk of Fame.

Nel 2000 poi è arrivato l’immenso successo internazionale. L’attore è stato scelto per interpretare il suo personaggio più celebre, il generale romano Massimo Decimo Meridio nel film Il gladiatore, regia di Ridley Scott, con cui ha anche vinto l’Oscar come miglior attore protagonista.

La vita a telecamere spente

Nonostante sia uno degli attori più celebri al mondo, è una persona abbastanza riservata. Sappiamo con certezza che nel 2003 è convolato a nozze con la cantante australiana Danielle Spencer.

I due sono diventati genitori di Charles Spencer Crowe, nato il 21 dicembre 2003, e di Tennyson Spencer Crowe, venuto al mondo il 7 luglio 2006. La storia d’amore però è giunta al termine e nel 2012 si è diffusa la notizia della loro separazione, conclusasi con il divorzio nel 2018.

Russell Crowe per la seconda volta a Sanremo

Non è la prima volta che l’attore viene invitato a Sanremo. Dovete sapere che Russell nel tempo libero è un talentuoso cantante e ha deciso di formare una band con Alan Doyle, frontman della band Great Big Sea e suo carissimo amico, Scott Grimes e Kevin Durand.

Insieme ai suoi colleghi si è esibito sul palco del Teatro Ariston durante una puntata del Festival di Sanremo del 2001, tornando poi in Italia nel 2010, suonando e cantando con la sua band in Piazza di Spagna. Dopo tanti anni torna come ospite della gara canora. Chissà se anche questa volta ci farà ascoltare la sua bellissima voce o se ha scelto di continuare a dedicarsi solo al cinema.