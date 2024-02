Gigi D’Agostino, la gravissima malattia prima di Sanremo: “Non mi dà pace” | La verità sulle sue condizioni

Il Dj torinese ha parlato delle sue condizioni di salute a poche ore da Sanremo: ecco cosa è accaduto e come sta oggi.

Come annunciato direttamente da Amadeus, il grande Gigi D’Agostino sarà uno dei super ospiti di Sanremo 2024. Lo vedremo nella quarta serata durante la sua esibizione sulla nave Costa Crociere.

Per i suoi fan è stata una grandissima sorpresa. il dj torna infatti ad esibirsi dopo un forzato periodo di stop, per la prima volta in televisione. Classe ’67 e originario di Torino, Luigino Celestino Di Agostino è sparito dalle scene per oltre due anni a causa della sua condizione di salute.

Principalmente è autore e produttore di musica dance e ha raggiungo la grande notorietà a cavallo tra gli anni novanta e duemila. Durante l’adolescenza non ha concluso gli studi presso l’Istituto professionale Galileo Galilei, dove è rimasto un solo anno, e per questo si è dedicato al lavoro di operaio ed elettricista.

Si è avvicinato al mondo della musica nell’86, quando ha iniziato a lavorare come disk jockey nella discoteca Woodstock. Nel 1994 è arrivata la pubblicazione del suo primo disco, The Mind’s Journey.

La diagnosi e lo stop

Dopo oltre un ventennio di grandi successi uno dopo l’altro, nel 2017 ha annullato alcune date del suo tour a causa di problemi di salute che lo hanno costretto a seguire una terapia. Nel 2021 è arrivata la conferma del peggioramento della sua malattia.

Nonostante la sua condizione clinica, Gigi D’Ag ha accettato l’invito ad esibirsi in diretta televisiva e ha rotto mesi e mesi di silenzio. Eppure la malattia lo sta consumando, proprio come lui stesso ha raccontato tramite un post di Instagram.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D’Agostino (@gigidag)

La verità sulle sue condizioni di salute

lo ha annunciato tramite un post. Nessuna foto, solo uno sfondo bianco con delle frasi nere, riportate anche nella didascalia: “Purtroppo da alcuni mesi sto combattendo contro un grave male che mi ha colpito in modo aggressivo. È un dolore costante, non mi da pace. La sofferenza mi consuma, mi ha reso molto debole ma continuo a lottare. Spero di trovare un pochino di sollievo. Grazie per tutti i messaggi di auguri che mi state inviando oggi, mi trasmettono tanta forza, mi scaldano il cuore. Tanto Amore…Gigi”

Nonostante la malattia, il Capitano (uno dei suoi numerosi soprannomi) si sente pronto per tornare alla consolle con i suoi inconfondibili occhiali da sole e cappellino da marinaio: “Ho sentito l’affetto dei fan sulla pelle, nei momenti difficili è stato fondamentale. Questa proposta mi ha spronato e sarà importante sotto tutti i punti di vista. C’è la nave che è un simbolo pazzesco per me: sono da sempre affascinato dall’idea del navigare dentro la musica e ne ho fatto la mia divisa. E poi c’è il ritrovare il pubblico“. Un ritorno quindi attesissimo.