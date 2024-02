Gigliola Cinquetti, l’addio è arrivato a un passo da Sanremo: nessuno ha potuto cambiare il suo destino

Gigliola Cinquetti e il ritiro dalle scene che ha distrutto tutti: è successo ad un passo dal Festival di Sanremo. Ecco cosa è accaduto.

Tra le kermesse canore più importanti del nostro Paese c’è sicuramente il Festival di Sanremo, che da 74 anni contribuisce a scrivere la storia della musica italiana, proponendo brani sempre nuovi e facendo conoscere al grande pubblico artisti che altrimenti farebbero fatica ad emergere.

Nel corso della sua storia il Festival di Sanremo ha conosciuto momenti di grande popolarità, sopratutto al suo esordio, alternati ad altri in cui invece i telespettatori hanno dimostrato di non apprezzare le scelte fatte per quella specifica edizione.

In particolare negli anni passati, il festival aveva vissuto un momento di down e i telespettatori avevano dimostrato di essere un po’ annoiati da quella manifestazione che non stava al passo con i tempi e non teneva conto del cambiamento di gusto dei telespettatori e sopratutto delle nuove generazioni.

Invece, con l’arrivo di Amadeus, il Festival di Sanremo ha vissuto una seconda giovinezza e anno dopo anno i telespettatori sono tornati a crescere, complice anche una scelta musicale e artistica completamente rinnovata, che non tiene conto delle vecchie glorie della musica, ma anche e sopratutto degli artisti emergenti.

Il ritiro dalle scene di Gigliola Cinquetti

Tra i grandi artisti che hanno fatto la storia del Festival di Sanremo c’è senza dubbio Gigliola Cinquetti, la quale ha esordito sulle scene musicali italiane con il celebre brano Non ho l’età, con cui ha vinto il Festival di Sanremo nel 1964.

Da quel momento per la cantante il successo non ha conosciuto limiti e anno dopo anno la sua popolarità e aumentata sempre di più, almeno fino a quando sul finire degli anni ‘70 la cantante non ha deciso improvvisamente di lasciare la musica e per diversi anni è scomparsa dal panorama artistico italiano, salvo poi farvi ritorno in vesti inedite, come quelle di giornalista.

Gigliola Cinquetti e il ritorno a Sanremo

Nonostante negli anni Gigliola Cinquetti abbia dimostrato di avere un talento poliedrico e di sapersi muovere abilmente nel mondo dello spettacolo, la musica è sempre stata la sua passione più grande e proprio per questo tre anni fa ha fatto ritorno al festival di Sanremo, esibendosi sul palco del Teatro Ariston.

Nel 2021, infatti, Gigliola ha ricevuto l’invito di Amadeus a salire sul palco e portare alcuni dei suoi più grandi successi, tra cui proprio Non ho l’età e Dio come ti amo, che hanno fatto la storia della musica.