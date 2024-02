Roberto Bolle, hai mai visto il suo fidanzato? È molto più bello di lui

Il primo ballerino della Scala di Milano ha un compagno davvero affascinante: ecco chi è l’uomo che gli ruba la scena quando gli è accanto.

La grande étoile del balletto classico sarà ospite nell’ultima puntata di Sanremo in qualità di ospite internazionale. E’ una persona molto riservata ed è molto geloso della sua privacy, ma parla liberamente della sua carriera e dei sui impegni lavorativi.

Come ben sappiamo, il ballerino è ancora impegnato con gli allenamenti e gli spettacoli teatrali al Teatro alla Scala di Milano e sta preparando lo spettacolo, dal titolo Roberto Bolle and Friends, che potremo vedere dal 13 aprile al 24 luglio 2024 nei più importanti teatri d’Italia

Classe ’75, è nato a Casale Monferrato ma ha vissuto la giovinezza a Trino, dove ha iniziato ad avvicinarsi alla danza quando era solo un bambino. È stato ammesso alla Scala di Milano all’età di 11 anni e da quel momento ha perfezionato la sua tecnica, scegliendo di vivere per la danza.

Dopo il diploma ha ottenuto numerosi ruoli in molti balletti, sfruttando al massimo la possibilità di lavorare con i più importanti coreografi dell’epoca. Ha collezionato un successo dopo l’altro, arrivando a danzare al Royal Ballet e al Covent Garden di Londra, al teatro Mariinskij di San Pietroburgo, all’American Ballet Theatre di New York e al Teatro Bol’šoj di Mosca.

Tempo per la vita privata

Nonostante le 8 ore di allenamenti al giorno, Roberto Bolle riesce a ritagliarsi del tempo da dedicare alla sua vita privata e alle persone che ama. Non è mai arrivata una conferma ufficiale da parte sua, ma sembra proprio che da circa tre anni l’étoile abbia una relazione. Le prime foto scattate dai paparazzi risalgono al 2020 e dopo tre anni ne sono state scattate altre.

Infatti è stato fotografato mentre passeggiava con la sua dolce metà per le strade di Taormina durante l’estate 2023, confermando indirettamente la sua storia d’amore. Nonostante gli 11 anni di differenza e la distanza (il ballerino vive a Milano, mentre il compagno a Londra), la coppia è più innamorata che mai, e l’étoile ci tiene a mantenere la massima privacy. “La mia vita privata per me è molto importante e personale. Ho provato sempre a custodirlo in maniera gelosa. Tutti sono liberi di farlo, ossia di raccontare gli amori e la sessualità. Io non lo farò mai, non è nella mia natura. Ho sempre cercato di differenziare la mia immagine privata da quella pubblica e cercherò di farlo sempre“, ha spiegato ai microfoni di Vanity Fair.

Chi è il fidanzato di Roberto Bolle

L’uomo che ha rubato il cuore al ballerino di danza classica è Daniel Lee, classe ’86. Occhi chiari, capelli rossi e pelle candida, è un uomo davvero molto affascinante. Nonostante la sua giovane età, ha alle spalle una carriera davvero notevole. Ha iniziato a lavorare come stagista prima per Margiela e poi per Balenciaga ma, subito dopo la laurea presso la prestigiosa Central Saint Martins College of Art and Design, ha ottenuto un posto di lavoro da Donna Karan.

Due anni dopo è passato al brand Céline, diventando per la prima volta parte del team di design. Nel 2018 è diventato direttore creativo per Bottega Veneta, per restituire alla casa di moda la visibilità di un tempo. Dal 2022 invece è direttore creativo per la casa di moda Burberry, per cui lavora ancora oggi.