Tedua, tutto sul cantante ospite dell’ultima serata di Sanremo: età, carriera, vita privata

Tutto quello che c’è da sapere su Tedua, uno dei cantanti rivelazione dell’ultimo anno che si esibirà nell’ultima serata del Festival di Sanremo.



Così come l’anno scorso, anche per questa edizione del Festival di Sanremo, Amadeus ha deciso di rendere la kermesse canora quanto più inclusiva possibile e diffondere la musica in tutta la città e non relegarla solo all’interno del teatro Ariston, dal quale si esibiscono gli artisti in gara.

Per fare ciò sono state realizzate numerose iniziative collaterali al palco del teatro Ariston, a cominciare dagli spettacoli di Fiorello e del suo Aristonello proprio di fronte al teatro, con continue incursioni di Amadeus e di ospiti vip.

Inoltre, nel pieno centro cittadino, più precisamente in piazza Colombo, ogni sera salgono sul palco alcuni artisti che negli anni passati hanno preso parte al Festival di Sanremo, tra questi Lazza, Arisa, Paola e Chiara, Tananai e Rosa Chemical.

Infine, a poca distanza dal porto è attraccata la nave Costa, anch’essa teatro di grandi spettacoli musicali, dal momento che dalla nave ogni sera si esibisce un artista diverso, molto vicino alle nuove generazioni.

Il rapper Tedua al Festival di Sanremo

Dopo il grande successo ottenuto negli ultimi due anni, Amadeus anche per l’attuale edizione del Festival di Sanremo ha deciso di replicare quanto accaduto a poca distanza dalla città di Sanremo con la nave Costa Smeralda.

Ogni sera, infatti, un artista diverso è salito su uno dei palchi posizionati all’interno della nave per far divertire non solo coloro che si trovano a bordo, ma anche i telespettatori, grazie ai continui collegamenti con Amadeus e con il teatro Ariston. Quest’anno i prescelti sono stati Tedua, Bob Sinclair, Bresh e Gigi D’Agostino.

Tutto su Tedua, il rapper rivelazione del 2023

Durante l’ultima serata del Festival, sarà Tedua a salire sulla nave Costa. Si tratta del rapper genovese di 30 anni, il cui vero nome è Mario Molinaro, a cui è toccato il compito di inaugurare il palco della nave martedì 6 febbraio e di calare il sipario sabato 10.

Nonostante Tedua sia parte da diversi anni della scena rap italiana, il successo è arrivato solo lo scorso anno grazie all’album Divina Commedia e al brano Red Light, che è diventato un vero e proprio tormentone, conquistando le classifiche radiofoniche. Tra le collaborazioni più rilevanti Tedua vanta anche quella con Sfera Ebbasta con cui ha duettato nel brano Hoe, che il rapper ha portato sul palco della nave lo scorso martedì.