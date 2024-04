Caterina Balivo, viene a galla la tragedia improvvisa: “Sta morendo…”

Caterina Balivo, non è solo fatta di sorrisi e apparenza, ma nasconde un lato più sensibile: cosa ha smosso la conduttrice?

Oggi la conosciamo così, più bella e sorridente che mai al timone de La volta buona. Lo scorso febbraio ha compiuto i suoi 44 anni, e si mostra sempre fresca e solare tra gli schermi di Rai1. Questo, dimostrando almeno 10 anni in meno di quelli che ad oggi porta, almeno anagraficamente.

Una vita tra ostacoli e successo

Nel corso degli anni, Caterina Balivo ha avuto modo di farsi conoscere al pubblico in tutta la sua essenza e determinazione. Ricorderemo la sua carriera che ha avuto inizio accanto a Fabrizio Frizzi nella settima edizione di Scommettiamo che…?, dove ha partecipato come valletta su Rai 1. Da allora, a partire dal 2000, ha continuato a collaborare attivamente in programmi televisivi di grande successo, partecipando come inviata a trasmissioni molto seguite come I raccomandati di Carlo Conti, e successivamente a Miss Italia, Miss Italia Top e Miss Italia Notte.

Negli anni successivi, Caterina Balivo ha iniziato a condurre programmi televisivi da sola, conquistando il cuore degli spettatori con la sua grinta e la sua freschezza. Da qui la conduttrice campana è diventata una delle figure di spicco nel panorama televisivo italiano, dimostrando più volte di non fermarsi mai davanti agli ostacoli più grandi e di avere ancora molti obiettivi da raggiungere.

Ad oggi è di nuovo in Rai, la sua casa, ma in pochi conoscono Caterina nel profondo, una donna che ha vissuto momenti difficili e per questo conserva una sensibilità inimitabile.

Caterina Balivo e la dichiarazione sui social

Qualche tempo fa, ricorderemo la conduttrice in un periodo alquanto complesso della sua vita, dove ha svelato la verità riguardo ai motivi che l’hanno spinta a prendere una difficile decisione: abbandonare il mondo della televisione. Durante una partecipazione a Domenica In, ha condiviso la sua triste realtà, rivelando che la pandemia ha causato seri problemi al marito, Guido Brera. Per amore della sua famiglia, compresi i suoi figli, decise di allontanarsi dal mondo dello spettacolo, nonostante ciò le causò un grande dolore. In quel periodo pensò che quella sarebbe stata la scelta più giusta da fare. Col senno di poi, la sua capacità di rialzarsi ne è stata la prova concreta.

Come negare che Caterina è dotata di una sensibilità estrema, che in diverse occasioni è emersa al suo pubblico. La conduttrice, molto attiva sui social media, ha in passato condiviso la sua inquietudine in merito ad una tematica a lei cara. Durante una vacanza alle Maldive nel 2022, ha avuto l’opportunità di vedere da vicino la Barriera Corallina, ma invece di meravigliarsi per la bellezza naturale, ha dovuto constatare il suo stato deplorevole.

Questo ha riempito il suo cuore di tristezza e ha condiviso la sua esperienza su Instagram, scrivendo “sta morendo”. Da allora, Caterina si è impegnata attivamente a sensibilizzare i suoi fan sull’importanza della salvaguardia dell’ambiente e della natura che ci circonda, con l’obiettivo di contribuire a ‘salvarci’ e preservare il mondo in cui viviamo.