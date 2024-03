Carlo Cracco, sapete quanto paga d’affitto in galleria a Milano? Ci si potrebbe comprare una villa ogni mese | Cifre record

A confermare che gli affitti a Milano sono altissimi c’è anche lo chef famoso in tutto il mondo Carlo Cracco.

Milano è stata in una bufera mediatica negli ultimi anni proprio per gli affitti: sono gli studenti che sono stati i primi a iniziare una protesta in tal senso, una protesta che è stata poi condivisa da moltissimi cittadini che vivono in affitto.

La metropoli infatti ha visto una espansione incredibile negli ultimi anni, che l’ha fatta assurgere a una delle città dall’aria più europea in Italia, piena di opportunità lavorative e famosa per vari eventi come ad esempio la Settimana della Moda.

Proprio per questo gli studenti fuori sede a Milano sono moltissimi, eppure fanno fatica a sostentarsi dal punto di vista economico proprio per colpa del costo della città, già alto in generale, ma soprattutto per il costo più ingente da sostenere: quello dell’affitto anche di una sola stanza, che è giunto a sfiorare cifre stellari.

Chi non sembra avere problemi a predisporre una ingente somma mensile è il pluripremiato chef stellato Carlo Cracco, stella della televisione e cuoco di talento inestimabile: ecco dove paga l’affitto.

Un affitto pazzesco

Lo Chef, prima giudice di Masterchef e poi star di Hell’s Kitchen, ha scelto uno dei luoghi più prestigiosi della città lombarda per posizionare il proprio ristorante.

Si tratta della famosa Galleria Vittorio Emanuele II, famosa per essere importante incrocio della vita cittadina, punto d’incontro e per la sua famosa cupola in ferro e vetro che è uno dei luoghi più fotografati della città.

Ristorante e caffetteria

Il ristorante con caffetteria annessa di Cracco è divenuto da subito famosissimo, seppure il suo luogo di insediamento, diciamolo, non sia stato il primo motivo di interesse: provare la sua cucina, infatti, è tra i sogni di moltissimi cittadini del Bel Paese e non solo.

Famoso anche all’estero, Cracco ha scelto un luogo d’eccezione per la propria attività, e non poteva certo fare altrimenti; sembra che, secondo quanto rivelato dallo stesso Chef durante una intervista con il noto rapper e personaggio della tv Fedez, il costo dell’affitto del locale sia pari a ben 1.200.000 all’anno! Una cifra impensabile per qualunque comune mortale, ma le eccellenze riescono, per fortuna, a permettersi ancora il prestigio che meritano.