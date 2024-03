Albano Carrisi, finalmente sono chiari i costi per soggiornare nella sua tenuta: cifre da follia totale

Quanto costa soggiornare nella nota tenuta del cantante Albano Carrisi? Il costo ti stupirà, non potresti mai immaginarlo.

Non è solo un cantante di successo in Italia e anche fuori, Albano Carrisi, ma è anche un imprenditore contadino che non ha mai rinnegato le sue origini. Anzi.

Nativo di Cellino San Marco, un piccolo paesino della provincia di Brindisi nella soleggiata Puglia, immerso in distese di uliveti, è qui che vive e ha costruito il suo impero.

Un impero composto dall’azienda vitivinicola Tenute Albano Carrisi, nata da una promessa fatta all’amato padre Carmelo, contadino che ha passato la vita chino su queste terre come i suoi avi. Qui hanno sede anche un hotel con appartamenti sparsi, il ristorante Don Carmelo, persino una Spa e una piscina con bar.

Un piccolo borgo, nel quale la numerosa famiglia Carrisi si ritrova appena possibile. La prima moglie Romina Power, i figli avuti da lei Yari Marco, Cristèl e Romina Jr. Jolanda. Ma anche la compagna Loredana Lecciso e i figli di secondo letto Jasmine e Albano jr. Tutti assieme con amore. manca all’appello la primogenita Ylenia, scomparsa misteriosamente a New Orleans nel 1993.

Albano Carrisi: quanto costa un soggiorno nella sua tenuta

Perché un uomo tanto famoso anche a livello internazionale sia voluto rimanere in un piccolo borgo nel Meridione lo ha spiegato lo stesso Albano Carrisi in una intervista di qualche tempo fa su TaglianiGruppo: “La terra rappresenta il primo rapporto con la vita perché appena nasciamo muoviamo i nostri primi passi su ‘mamma’ Terra; suscita rispetto e allo stesso tempo gratitudine che distribuisce tutto ciò che ha. Se tu dai alla terra, lei sicuramente ti darà indietro“.

E poi aggiunge: “Sono nato in un ambiente dove c’erano più alberi d’ulivi che persone, anche io per certi versi mi sentivo un alberello di ulivo che camminava. L’amore per quegli elementi della natura diventava totalizzante, quasi ossigeno. E tale è rimasto.”

I prezzi che non ti aspetti

Ma quanto costa soggiornare nelle Tenute Carrisi? Il prezzo varia ovviamente secondo la stagione e i giorni della settimana, ma ad esempio un weekend a marzo in una camera classic per due persone costerà a partire da 108 euro. Che diventano 149 per una splendida suite di oltre 60 metri quadri.

Albano Carrisi offre anche dei pacchetti all inclusive, per esempio il Rituale Fuga che comprende una notte in hotel con prima colazione, spa – percorso e massaggio – e ristorante pranzo o cena per 2 persone a un prezzo compreso tra 280 e 390 euro.