Ricordate Anbeta, la super ballerina di Amici? Oggi ecco come si è ridotta

È stata tra le migliori ballerine della scuola di Amici, ma che fine ha fatto oggi Anbeta Toromani? Tutti gli appassionati del talent se lo chiedono.

Gli appassionati di Amici di Maria De Filippi che seguono il talent dagli esordi ricorderanno sicuramente tutti i personaggi che ne hanno calcato il palco.

Alcuni più di altri sono rimasti nel cuore dei telespettatori, e tra questi sicuramente Anbeta Toromani. Seconda classificata, parliamo del lontano 2003, la sua carriera spicca il volo proprio grazie alla sua partecipazione al programma.

Anche se in realtà la donna, di origini albanesi, quando arriva in Italia grazie al collega e connazionale Kledi Kadiu che la invita a partecipare ad un provino, ha già molta esperienza di suo.

A VelvetMag qualche tempo fa ha raccontato circa il suo arrivo nel nostro paese: “Non ci conoscevamo. Venne in teatro a Tirana, a un mio spettacolo; riprese una parte della mia esibizione e mostrò poi il video alla redazione del programma di Maria De Filippi. Gli dissero di invitarmi a fare l’ audizione, quindi tornò da me e mi disse ‘C’è una trasmissione in Italia che è interessata a te, perché non vieni a fare il provino?’”. Detto fatto, e rimane nella scuola per ben 10 anni come ballerina professionista. E oggi?

Anbeta: che fine ha fatto la ballerina di Amici

Quando Anbeta arriva nel talent Amici, come abbiamo detto ha già un nutrito bagaglio di esperienza alle spalle. Si esibisce infatti in teatri con alcuni corpi di ballo. Dirà poi a ApMagazine: “Il mio sogno non era fare Amici e alla fine ci sono rimasta 10 anni. Per chi segue un percorso professionale e fa l’accademia è difficile sognare a occhi aperti. Ti insegnano a essere molto obiettiva con te stessa. La televisione non era nei miei piani, ma è stata un’esperienza bellissima, così come gli incontri che ho fatto. Avevo già 22 anni e 5 di esperienza lavorativa. Era diverso”.

Per anni si è vociferato che l’abbandono di Amici sia stato causato da un litigio della ballerina con Maria De Filippi. In realtà tutto quello che è successo è stato che la padrona di casa ha ripreso la ragazza, all’epoca tutor, per essere troppo dura con i ragazzi. Tanto che lo scorso anno è tornata ancora dove tutto è cominciato nelle vesti di giudice speciale.

La vita che conduce oggi

Anche se non la vediamo più in tv, non significa che Anbeta Toromani non lavori. Semplicemente l’ex ballerina di Amici si esibisce unicamente nei migliori teatri del mondo. E ballando ballando ha conosciuto quello che è il suo compagno dal 2009, il collega Alessandro Macario.

La scintilla tra i due è scoccata sul palco de Il lago dei cigni, e da allora non si sono più separati. Sui social condividono diversi scatti assieme, e continuano a danzare anche sulle note dell’amore.