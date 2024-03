4 Ristoranti, Borghese sbugiardato subito: protagonista dice tutta la verità

Alessandro Borghese sbugiardato da uno dei protagonisti del suo 4 Ristoranti; la verità viene fuori all’improvviso e spiazza tutti.

L’affascinante chef Alessandro Borghese è stato inaspettatamente sbugiardato da uno dei protagonisti del suo seguitissimo e apprezzatissimo reality a tema culinario 4 Ristoranti.

Uno show che va avanti dal 2015, e ad ogni stagione il pubblico da casa aumenta e si diverte a scoprire chi saranno i protagonisti delle puntate e chi si aggiudicherà il premio finale di 5000 euro.

La formula stessa è affascinante poiché gli stessi concorrenti, 4 ristoratori, si giudicano a vicenda sulla base di menù, prezzo, location e servizio del proprio ristorante. Inevitabile lo scontro e i colpi bassi, le critiche spesso pretestuose che nascono dalla voglia di vincere.

Ma alla fine sarà il voto dello chef a “ribaltare o confermare la classifica finale”, come dice sempre lui stesso. Eppure uno dei protagonisti lo ha sbugiardato raccontando un’altra verità. Scopriamo di cosa si tratta.

4 Ristoranti: Alessandro Borghese sbugiardato dal protagonista

Alessandro Borghese si diverte a cucinare così come a condurre i suoi programmi, e la cosa traspare dal video. Sempre sorridente, sempre allegro e con il sorriso, sarà anche questo a decretare il successo di 4 Ristoranti, anche se, in una intervista alla nota Radio DeeJay ha spiegato a proposito di questo successo: “Si tratta di un grande melting pot di piccole alchimie che funzionano, dalle persone al luogo, anche dal punto di vista paesaggistico, al cibo. Si è un po’ reinventato il modo di andare al ristorante”.

A Vanity Fair ha invece svela che i concorrenti: “Arrivano tutti carichi di entusiasmo, ma il buonismo iniziale in genere dura un giorno perché, poi, iniziano a farsi gli sgambetti fino al tavolo finale. Io, dal mio canto, cerco di fare il paciere, colui che modera i toni a tavola nell’arco dei cinque giorni di registrazione”.

La rivelazione inaspettata

Uno dei protagonisti però ha svelato un’altra verità. Si tratta di Fabio Fassio, che ha partecipato alla settima stagione di 4 Ristoranti. Una puntata, la sua, alquanto movimentata. E che lo ha visto protagonista di un episodio discutibile: un boccone sputato nel piatto. Questo gli ha attirato diverse critiche, ma lui non ci sta e a Fanpage ha affermato che le cose non stanno proprio così.

Il ristoratore racconta in una vecchia intervista: “Ho sputato due volte, ma una sola nel piatto. In puntata non è chiaro perché hanno unito le immagini in fase di montaggio, ma il primo boccone era una lumaca semi cruda e non spurgata. Ho sentito il nervo in bocca, ho avuto un conato, è stata una reazione istintiva. La seconda volta invece si trattava del tonno di coniglio, che non ho affatto gradito, ma che ho sputato nel tovagliolo, da persona civile. Non sono uno ‘sputatore seriale’”.