“Subito dentro in codice rosso”: Antonella Clerici nel disastro più totale | Ricovero immediato con vita a rischio

Dramma per Antonella Clerici, quanto accaduto ha fatto sprofondare tanti dei suoi fan in uno stato di shock.

La bravissima ‘Antonellina” è una delle professioniste della televisione più amate in Italia grazie alla sua competenza, alla sua simpatia e al suo aspetto coinvolgente legato a un comportamento affabile e alla mano.

Da sempre legata ai programmi di cucina, per anni la conduttrice ha tenuto le redini di La Prova del Cuoco, oggi trasfiguratosi in è sempre Mezzogiorno, una trasmissione ancora il cui focus è sulla cucina con tanti ospiti ricorrenti, tra cui anche il noto chef Lorenzo Biagiarelli, che sfortunatamente non è più in trasmissione.

Il grande successo di Clerici è stato notato eccome, e molti altri programmi hanno ormai il suo tocco: basti pensare a The Voice Junior, ad esempio, una delle versioni del noto talent show canoro che ha fatto impazzire telespettatori e telespettatrici.

Eppure, nonostante il suo sorriso ipnotico, sembra che qualcosa sia accaduto proprio alla conduttrice televisiva: ecco di che si tratta.

Un dramma per Clerici

La conduttrice è una persona piuttosto riservata, ma non manca di aggiornare i suoi fan anche riguardo ad alcuni aspetti della sua vita privata – ricordiamo un post in cui la vediamo meravigliata e felice di fronte a un bellissimo albero di Natale.

Proprio presso una trasmissione, OK salute e benessere, ha confessato di aver vissuto un momento davvero terrificante nel corso della sua vita: l’episodio risale al 2012.

Cosa è successo

Accadde tutto, come già accennato, nel 2012: Antonella fu trasportata di urgenza al Pronto Soccorso. “Ho rischiato la vita per uno shock anafilattico”, ha spiegato, “avevo preso un antibiotico di nuova generazione, mi sono sentita soffocare e mi è venuto un prurito terribile all’orecchio sinistro, come se ci fosse dentro una bestia, mi si è gonfiato il viso”.

Il racconto è davvero da brividi: fortunatamente tutto si è risolto per il meglio grazie alla tenacia di Clerici e alla prontezza dei medici, che sono intervenuti subito con il cortisone per evitare il protrarsi della reazione da shock anafilattico. “pensavo che non sarei morta, perché era stupido morire”, ha rivelato ancora la conduttrice, anche nei pensieri sempre costante nella sua filosofia di vita positiva.