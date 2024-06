Ricordate questa dolce bimba? Oggi su canale 5 è adorata da tutti | La conosce mezzo mondo

Non tutti si aspettavano che avrebbe avuto un successo così incredibile, oggi è diventata famosissima, l’espressione è inconfondibile.

Riconoscete questa bambina? Nella foto ci sono molti elementi e indizi che potrebbero farvi scoprire di chi si tratta: il viso tra le mani, le scarpette, un sorriso appena accennato e occhi molto espressivi.

Sembra una foto precedente a una esibizione, con trucco da favola, brillantini, colore e disegni sugli occhi.

Si tratta di una bambina che è sul giusto percorso per poter realizzare il proprio sogno, oggi è famosa grazie alla sua comparsa sulle telecamere di Canale 5.

Inoltre è evidente che il talento che la sta rendendo famosa lo ha iniziato a coltivare sin da quando era molto piccola, un segno che nel suo destino era già presente un accenno a ciò che sarebbe riuscita a realizzare. L’avete riconosciuta?

Una ballerina in erba

Si tratta di una delle partecipanti ad Amici, che si è distinta per il suo talento nella danza: è proprio lei, Benedetta Vari, che ha partecipato al talent show di Canale 5 condotto dalla fantastica Maria De Filippi.

Grazie ad Amici molti giovani talenti sono riusciti ad avere un grande successo, alcuni dei quali giungendo a far parte di corpi di ballo famosi a livello nazionale e internazionale, altri partecipando, e in certi casi persino vincendo, la competizione della canzone italiana, il Festival di Sanremo. Le opportunità sono state molte anche per la ballerina Benedetta Vari, ragazza di Colleferro che ha parlato recentemente sia dell’esperienza televisiva che della sua vita privata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Benedetta Vari (@bennusa_)

La vita privata di Benedetta Vari

Solamente un anno fa la relazione di Benedetta Vari con il calciatore Simone Maselli era stata al centro delle cronache rosa dopo l’esibizione in coppia della ballerina assieme a Mattia Zenzola. L’esibizione, infatti, si era conclusa con un bacio tra i due, il che aveva portato a una serie di rumors su un presunto flirt tra i due ballerini, in seguito smentiti dal calciatore.

Erano state dure verso il sistema mediatico le parole di Maselli: “Quando la tua ragazza si espone pubblicamente vai incontro, tra le tante cose, anche alla cattiveria della gente, che utilizza quelle che sono delle mere esigenze mediatiche come un’arma per poter dare sentenze, intromettendosi nella tua vita privata, puntando il dito e giudicando, pensando di innescare strani meccanismi nelle nostre menti”, aveva detto.